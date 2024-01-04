Torunoğlu: Kötü bir yılı geride bıraktık

Güneş DOĞDU SOYLU

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, 2023 yılını değerlendirdi. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, 6 Şubat depremleri nedeniyle 2023 yılının Adıyaman için kötü geçtiğini, 2024 yılının iş dünyasının beklentilerinin karşılandığı ve ekonomiye olumlu katkıların olduğu bir yıl olmasını diledi.

Mehmet Torunoğlu, “2023, Türkiye için iniş çıkışlarla dolu bir yıl oldu. Yıla, Cumhuriyetin 100. yaşını kutlayacak olmanın heyecanıyla başladık. Ama hemen yılın ikinci ayında 6 Şubat’ta yaşanan depremler nedeniyle büyük acıyla sarsıldık. Şehrimiz yıkıcı depremin etkisiyle zor günler geçirdi. Hala toparlanmaya gayret ediyoruz. İnsanlarımızı ve acılarımızı unutmadan, her daim hafızamızda canlı tutarak, hep birlikte ilimizi kalkındırmak için çalışmak zorundayız” dedi.

“Geçen yılki çalışmalarımızın meyvelerini alacağız”

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2023 yılında yapılan çalışmaları paylaşan Torunoğlu; “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak depreme rağmen yerelde çok önemli projelere hayata geçirmek adına yönetim meclis ve idari kadromuz ile mesai kavramı gözetmeksizin çalıştık.

Deprem sonrası aksiyon alarak Adıyaman’da ticari çarkların yeniden dönebilmesi için hazırladığımız Acil Eylem Planını Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm yetkililere dosya halinde sunduk. Savunma Sanayi yatırımının ilimizde yapılması için çağrıda bulunduk.

Adıyaman’ın IPARD kapsamına alınması için girişimlerde bulunduk” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantılarda Adıyaman’ın sorunlarını dile getirdiklerini belirten Torunoğlu, depremde Adıyaman’ın ‘süper teşvik bölgesi’ ilan edilmesi, finansmana erişim, kredi ödemelerinin ötelenmesi gibi birçok önemli soruna çözüm aradıklarının altını çizdi.

Bunun yanı sıra “Ne Eğitimde Ne istihdamda Olan Gençlerin İş Gücü Piyasası Destek Programı” isimli Avrupa Birliği projesinin başlattıklarını dile getiren Torunoğlu, “İşyerleri depremde hasar gören sigorta acentelerimizin faaliyetlerini sürdürmeleri amacıyla Sigorta Acentelerimize konteyner dağıttık. Kardeş belediyeler tarafından kurulan geçici iş yerlerine depremzede üyelerimizi yerleştirdik.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki başkanlığında yapılan başta deprem konutları olmak üzere üyelerimizin beklentilerine uygun yeni imarın hızlanması, tamamlanan ve hayata geçirilecek yeni projeler hakkında toplantılara katıldık. Yerinde dönüşümün konuşulmadığı günlerde bu fikri ortaya atan ilk kurum olduk. Yapımı devam eden Sanayi alanlarımızın altyapı çalışmalarını hızlandırmak adına girişimlerde bulunduk. Çabalarımız sonucu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında depremden etkilenen küçük işletmelerin desteklenmesi hibe programı sürecini başlattık.

Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in katılımıyla İş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Odamız üyelerinin katılımlarıyla toplantı yaptık. Üyelerimizin KOSGEB desteklerinden daha hızlı faydalanması için çaba gösterdik. Verilen kaynak bu süreçte üyelerimize can suyu oldu. Deprem bölgesinde KOSGEB kredilerinden en fazla faydalanan şehir olduk. Yeni projeler için ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluşla görüşmeler yaptık inşallah bu görüşmelerin meyvelerini bu yıl alacağız” şeklinde konuştu.