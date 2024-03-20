TOSBİ'nin alanı genişledi bölge yatırımlarla büyüyecek

Böylece TOSBİ’nin toplam büyüklüğü 4.5 milyon metrekarenin üzerine çıktı. Tire Organize Sanayi Bölgesi’nin (TOSBİ), gelişme bölgesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait 530 bin 97 metrekare büyüklüğündeki arazinin, sanayiciye tahsisiyle ilgili süren görüşmeler olumlu sonuçlandı.

TOSBİ Müteşebbis Heyeti Başkanı Metin Akdaş, bir süredir uluslararası ölçekte yatırımcıların odak noktasında olduklarını hatırlatarak “TOSBİ’nin kuruluşunda onaylı sınırları içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait 530 bin 97 metrekare büyüklüğünde bir arazi vardı.

Bu sanayi parselinin sanayicinin yatırımına açılmasını talep ettik. TOSBİ’nin yeni yatırımlara ev sahipliği yapabilmesi için buna ihtiyaç vardı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’müz söz konusu arazinin sanayiciye tahsisinin önünü açtı. Böylece TOSBİ, artık yeni yatırımlarla büyüyecek” dedi.

TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler de sanayicilere tahsis edilecek alanla, yatırımların artacağını bunun istihdam ve üretimine çarpan etkisi olacağını söyledi. Ancak TOSBİ’nin büyümesinin bununla da sınırlı olmayacağına dikkat çeken Gürler, genişleme alanı olarak yine Vakıflar’a ait 720 bin metrekare alanın TOSBİ sınırları içine dahil edilmesi ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi.