TÜGİAD Bursa’da bayrağı Selim Baykal devraldı

TÜGİAD Bursa Şubesi eski Başkanı Ahmet Parseker genel kurulda yaptığı konuşmada, “Bu bir veda değil elbette, bir bayrak devri” dedi. Şubenin yeni başkanı Selim Baykal ise: “TÜGİAD Bursa’mızı daha iyi yerlere taşıyacağımıza inancım tam. Hepinizin aktif katılımlarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan Genel Kurula, TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı Tolunay Yıldız, TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı Engin Korkmaz, TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, TÜGİAD Bursa Şubesi yönetim kurulu ve çok sayıda TÜGİAD üyesi katıldı.

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dileyerek başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Kahramanmaraş başta olmak üzere, depremin etkilediği çoğu şehre gittik. TÜGİAD, depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölgeye tüm gücüyle destek verdi. Bursa Şube Başkanımız Ahmet Parseker’e ve 12. Dönem Yönetim Kurulu’na çok teşekkür ederim. Yeni dönemde görevi devralan Selim Baykal’a da görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Baykal: Bizi ulus yapan değerlere odaklanmalıyız 13. Olağan Genel Kurulda Divan Kurulu Onur Özkul, Ersoy Tabaklar ve Nihal Emengen’den oluştu. Konuşmaların ardından tek liste ile gerçekleştirilen seçimde Selim Baykal, oy birliği ile TÜGİAD Bursa Şubesi’nin 13. dönem başkanı oldu.

Seçimin ardından kürsüye çıkan Baykal, konuşmasına birlikte görev alacağı yeni yönetim kurulana teşekkür ederek başladı. TÜGİAD’ın gücünü üyelerinden aldığını ifade eden Baykal, “Tüm üyelerimizin fikri ve desteği bize bu yolda çok yardımcı olacaktır. Bu beraberliği, akılcılığı, milletçe üstüne koyarak devam ettirmemiz gerekir. Bizleri ayrıştıran değerlere değil, bizleri insan yapan, millet yapan, ulus yapan değerlere odaklanmalıyız” dedi.