TÜGİAD: Türkiye’ye giren sıcak para yatırıma dönmeli

Özlem SARSIN

Derneğin bu anlamda üyelerinin yol haritalarını belirleyebilmesi için sık sık yurt dışı ve yurt içinden uzmanlarla bir araya getirmeye gayret gösterdiklerini söyleyen Yıldırım, “Ekonomi politikasının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesini destekliyoruz.

Uluslararası fonlarla ve bankalarla yaptığımız görüşmelerde Türkiye ekonomisi ile ilgili olumlu görüşlere sahip olduklarını gördük. Türkiye’ye sıcak para girişi oluyor ancak bu sıcak paranın sadece borsaya, tahvile gelmesini değil de yatırıma dönmesini arzu ediyoruz” dedi. TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Korkmaz da Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyerek, yüksek enflasyonun iş dünyasının nakde ulaşımının önündeki en büyük engeli oluşturduğunu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yürütülen Ortodoks ekonomi politikasının gereği sıkılaşmanın yüksek faiz ile sağlandığını, kamu maliyesi tarafında da tasarruf yönünde daha güçlü adımların atılmasını beklediklerini kaydeden Korkmaz, “Orta Vadeli Plan’ın hedeflerine ulaşmak için her kesimin taşın altına elini koyması gerekiyor. Özel sektör, işverenler, çalışanlar, emekliler, esnaflar tüm bu sıkılaşma ve yüksek enflasyon ile mücadelenin acı ilacını içerken kamu maliyesinin de çok daha ciddi tasarruf önlemlerini alması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Berra Doğaner ise yaptığı sunumda, ekonomi programına iyimser yaklaştığını söyleyerek Türkiye’nin en büyük sorununun bütçe dengesi olduğunu, kamu kesiminde ciddi bir tasarruf yapılması gerektiğini vurguladı.