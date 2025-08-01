Turist sayısı ve harcama arttı 6 aylık gelirde rekor kırıldı

Turizm gelirinde 2025 ilk yarısında Türkiye tari­hi bir performansa im­za attı. Turizm gelirleri bu yı­lın ilk altı ayında 25,74 milyar dolar oldu. TÜİK verilerine gö­re 2024’ün son altı ayındaki ge­lir toplamı da 37,13 milyar do­lardı.

Buna göre son bir yıllık dönemde turizmden sağlanan gelir 62,87 milyar dolara eriş­ti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy, sonuçları İstanbul’da gerçekleşen ‘2025 Yılı İlk 6 Aylık Turizm Verileri Değerlendirme ve Bir Anado­lu Şenliği Tanıtım Toplantısı’n­da aktardı. Resmi verilere göre Ocak-Haziran 2025 dönemin­de elde edilen turizm geliri bu­güne kadarki en yüksek sevi­yeye ulaşarak rekora imza attı. Yılın ilk 6 ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 1 artarken, kişi başına yapılan harcamalarda da dikkat çeken yükseliş görüldü. Otellerden yeme-içmeye, alışverişten ula­şıma kadar pek çok kalemde ar­tan harcama tutarları, turizmin ekonomik katkısını daha da bü­yütürken; sektör temsilcileri bu durumu hizmet kalitesindeki artış ve yüksek sezonun güçlü geçmesiyle açıkladı. Böylece ilk 6 ayda gecelik harcama yüzde 8 arttı.

Bakan Ersoy verilerle ilgi­li şu detayları verdi: “Cumhuri­yet tarihinin 6 aylık dönemle­rine baktığımızda rekor kırdık. 25,8 milyar dolar gelir elde edil­di. 64 milyar dolar yıl sonu he­defimize adım adım ilerliyoruz. 6 ayda 26 milyon 389 bin tu­rist Türkiye'ye geldi. İlk 6 ayda gelen turist sayısı 2024'e göre yüzde 1 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısında bu sene yüzde 1'lik bir artışla ilk 6 ayda 26 milyon 389 bin sayısına geldik.”

Sezon sonu rezervasyonlar daha yoğun olacak

Sezon sonuna doğ­ru rezervasyonların güçleneceğine deği­nen Mehmet Nuri Ersoy, “Eylül, Ekim, Kasım dönemlerin­de rezervasyonların mevsim normal­lerinin üzerinde geçeceğini umuyoruz ve sezonun o ta­rihlerde daha yoğun olacağını görüyoruz. Cumhuriyet tari­hinin 6 aylık turizm verileri­ne baktığınız zaman ilk 6 aylık içerisinde en yüksek gelir elde ettiğimiz dönem oldu. Turizm geliri ikinci çeyrekte 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar ol­du. İlk 6 aylık dönemde ise 25,8 milyar dolarla rekor kırıldı. 64 milyar dolar yıl sonu hedefi­mizi koruyoruz” dedi.

“Deprem, savaş, küresel riskler olumsuz etkiledi”

Bu dönemin zorlu ve riskli bir 6 ay olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, “Birçok küre­sel olumsuzluğun yaşandığı, özellikle çevremizde bir ateş çemberinin içinde gelişen pek çok olumsuzluğun olduğu bir dönemdi. Bunların rakamlar üzerindeki etkisi kaçınılmaz­dı. Ancak alınan önlemler sa­yesinde geçen yılla kıyaslan­dığında verilerin pozitif yön­de olduğunu görüyoruz. İlk olumsuzluk, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen dep­remdi.

Bu, Paskalya dönemi­ne denk geldi. Paskalya döne­minde depremler ve savaşlar gibi küresel riskler, rezervas­yonlar üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Hemen ardından, 24 Nisan'da Hindistan-Pakis­tan çatışması gerçekleşti. Bu­nunla birlikte küresel iklim kaymasıyla karşılaştık ki bu, birkaç yıldır artarak hissetti­ğimiz bir süreç. Küresel iklim kayması nedeniyle bu sene, dikkat ettiyseniz, Haziran'ın 15'ine kadar mevsimsel ısıla­ra ulaşamadık. Bu da aslında bir kaymanın göstergesi.

Ge­çen sene de benzer bir durum yaşanmıştı. Küresel iklim kay­masıyla ilgili olarak Bakanlı­ğımız ve Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte çalışma başlattık. 1-2 hafta içinde sektörle pay­laşacağız. Bu konuda kalıcı önlemler alınmasına yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Son olarak, 13-24 Haziran'da sü­ren İsrail-İran savaşı, 12 gün boyunca büyük bir tedirginlik yarattı. Buradaki en büyük sı­kıntı, nükleer tesislerin hedef alınması ve olası bir nükleer serpinti endişesiydi. Bu du­rum sadece mevcut rezervas­yonları değil, ileriye dönük re­zervasyon akışını da olumsuz etkiledi” diye konuştu.

Harcamalarda yüzde 8 artış kaydedildi

İlk 6 ayda yabancı ve yurtdı­şı vatandaşların yer aldığı ge­celik harcama verisinde yüz­de 8’lik artışın olduğu görüldü. 2017 yılında gecelik 80 dolar harcayan yabancılar, 2024’te 109 dolar bu yıl ise 121 dolar­lık harcama yaptı. Gurbetçiler ise bu süreçte harcamayı en az arttıran grup. 2017’de gecelik 57 dolar harcayan yurtdışı va­tandaşlar, 2024’te 67 dolar har­cadı. Gurbetçilerin harcama­ları 2024’e göre yüzde 5 arta­rak gecelik 70 dolara ulaştı. İlk 6 ayda toplam gecelik harcama 106 dolar. Tüm ziyaretçilerde yıl sonu hedefi geçen yıla göre yüzde 5 artarak 101 dolar ola­cak. En fazla turist yine 2.6 mil­yon kişiyle Rusya’dan, onu 2.4 milyon kişiyle Almanya takip ederken, Birleşmiş Krallık’tan da 1.7 milyondan fazla turist Türkiye’yi ziyaret etti.

Şimşek: Gerilime rağmen performans güçlü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bölgede yaşanan gerilimlere rağ­men turizm sektörünün güçlü performansını koru­duğuna işaret etti. Şimşek, sosyal medya hesabından, bu yılın nisan-haziran dö­nemine ilişkin turizm ista­tistiklerini değerlendirdi. Turizm gelirlerinin bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sa­yısının da 62,7 milyon kişiye ulaştığını belirten Şimşek, “Bölgemizde yaşanan geri­limlere rağmen turizm güç­lü performansını koruyor. Sürdürülebilir cari denge hedefimi­zi destekleyen tu­rizm sektörü, ekonomimize güç katmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

5 ilde ‘Bir Anadolu Şenliği’ düzenlenecek

Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık olarak ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 5 ilde ‘Bir Anadolu Şenliği’ düzenleyeceklerini belirterek, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren turizmi Türkiye geneline ve 12 aya yaymak, Anadolu topraklarının eşsiz potansiyelini topyekun turizme ve kültüre kanalize etmek temel hedef" dedi. ‘Bir Anadolu Şenliği’ etkinliklerinde Kültür ve Turizm Bakanlığının, bölgede kültürel ve sanatsal etkinliklerin çıtasını yeni bir seviyeye çıkaracağını vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı: “Şenliğimizi ilk olarak, 22 Ağustos- 4 Eylül arasında Hakkari'de gerçekleştireceğiz. Söz konusu etkinliklere ev sahipliği yapacak diğer illerimiz ise sırasıyla 5-11 Eylül arasında Tunceli, 12-18 Eylül arasında Şırnak, 19-25 Eylül arasında Bingöl ve 22-28 Eylül arasında ise Bitlis olacak.”

Gecelik konaklama sayısı düştü

6 aylık tablo her yönüyle parlak değil. Ziyaretçi sayısı ve gelirdeki artışa rağmen gecelik konaklama süresinde düşüş yaşandı. Bu durum uzmanlara göre, artan fiyatlar ve tüketici davranışlarındaki değişimle alakalı. Tatilciler artık uzun süreli konaklamalardan ziyade, kısa süreli ama dolu dolu geçen seyahatleri tercih ediyor. Bu da aslında ‘daha az kalmalı, daha çok harcamalı’ tatil dönemine geçişin bir işareti. İlk 6 ayda gecelik konaklama sayısında önceki yıla göre, yüzde 0,9 gerileme gerçekleşti. 2017’de 10,2 gece olan konaklama, 2024’te 10,1 geceye düştü. 2025’te de 10 geceye kadar geriledi. Yıl sonu hedefi de geçen yıla göre, yüzde 3,5 kayıpla 10,3 gece olarak hesaplandı.