Turist sayısı ve harcama arttı 6 aylık gelirde rekor kırıldı
Türkiye, yılın ilk yarısında turizm gelirlerinde tarihi bir rekora imza attı. Ocak-Haziran 2025’te gelir 25,8 milyar dolara ulaştı. Yıl sonu hedefi ise 64 milyar dolar. Bu süreçte turist sayısı da yüzde 1 artışla 26.4 milyon kişiye yaklaştı. Gecelik harcamalar yüzde 8 artarak, 106 dolara çıkarken, ortalama kalış süresi de 10 geceye geriledi.
Turizm gelirinde 2025 ilk yarısında Türkiye tarihi bir performansa imza attı. Turizm gelirleri bu yılın ilk altı ayında 25,74 milyar dolar oldu. TÜİK verilerine göre 2024’ün son altı ayındaki gelir toplamı da 37,13 milyar dolardı.
Buna göre son bir yıllık dönemde turizmden sağlanan gelir 62,87 milyar dolara erişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy, sonuçları İstanbul’da gerçekleşen ‘2025 Yılı İlk 6 Aylık Turizm Verileri Değerlendirme ve Bir Anadolu Şenliği Tanıtım Toplantısı’nda aktardı. Resmi verilere göre Ocak-Haziran 2025 döneminde elde edilen turizm geliri bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşarak rekora imza attı. Yılın ilk 6 ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 1 artarken, kişi başına yapılan harcamalarda da dikkat çeken yükseliş görüldü. Otellerden yeme-içmeye, alışverişten ulaşıma kadar pek çok kalemde artan harcama tutarları, turizmin ekonomik katkısını daha da büyütürken; sektör temsilcileri bu durumu hizmet kalitesindeki artış ve yüksek sezonun güçlü geçmesiyle açıkladı. Böylece ilk 6 ayda gecelik harcama yüzde 8 arttı.
Bakan Ersoy verilerle ilgili şu detayları verdi: “Cumhuriyet tarihinin 6 aylık dönemlerine baktığımızda rekor kırdık. 25,8 milyar dolar gelir elde edildi. 64 milyar dolar yıl sonu hedefimize adım adım ilerliyoruz. 6 ayda 26 milyon 389 bin turist Türkiye'ye geldi. İlk 6 ayda gelen turist sayısı 2024'e göre yüzde 1 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısında bu sene yüzde 1'lik bir artışla ilk 6 ayda 26 milyon 389 bin sayısına geldik.”
Sezon sonu rezervasyonlar daha yoğun olacak
Sezon sonuna doğru rezervasyonların güçleneceğine değinen Mehmet Nuri Ersoy, “Eylül, Ekim, Kasım dönemlerinde rezervasyonların mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini umuyoruz ve sezonun o tarihlerde daha yoğun olacağını görüyoruz. Cumhuriyet tarihinin 6 aylık turizm verilerine baktığınız zaman ilk 6 aylık içerisinde en yüksek gelir elde ettiğimiz dönem oldu. Turizm geliri ikinci çeyrekte 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar oldu. İlk 6 aylık dönemde ise 25,8 milyar dolarla rekor kırıldı. 64 milyar dolar yıl sonu hedefimizi koruyoruz” dedi.
“Deprem, savaş, küresel riskler olumsuz etkiledi”
Bu dönemin zorlu ve riskli bir 6 ay olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, “Birçok küresel olumsuzluğun yaşandığı, özellikle çevremizde bir ateş çemberinin içinde gelişen pek çok olumsuzluğun olduğu bir dönemdi. Bunların rakamlar üzerindeki etkisi kaçınılmazdı. Ancak alınan önlemler sayesinde geçen yılla kıyaslandığında verilerin pozitif yönde olduğunu görüyoruz. İlk olumsuzluk, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremdi.
Bu, Paskalya dönemine denk geldi. Paskalya döneminde depremler ve savaşlar gibi küresel riskler, rezervasyonlar üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Hemen ardından, 24 Nisan'da Hindistan-Pakistan çatışması gerçekleşti. Bununla birlikte küresel iklim kaymasıyla karşılaştık ki bu, birkaç yıldır artarak hissettiğimiz bir süreç. Küresel iklim kayması nedeniyle bu sene, dikkat ettiyseniz, Haziran'ın 15'ine kadar mevsimsel ısılara ulaşamadık. Bu da aslında bir kaymanın göstergesi.
Geçen sene de benzer bir durum yaşanmıştı. Küresel iklim kaymasıyla ilgili olarak Bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte çalışma başlattık. 1-2 hafta içinde sektörle paylaşacağız. Bu konuda kalıcı önlemler alınmasına yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Son olarak, 13-24 Haziran'da süren İsrail-İran savaşı, 12 gün boyunca büyük bir tedirginlik yarattı. Buradaki en büyük sıkıntı, nükleer tesislerin hedef alınması ve olası bir nükleer serpinti endişesiydi. Bu durum sadece mevcut rezervasyonları değil, ileriye dönük rezervasyon akışını da olumsuz etkiledi” diye konuştu.
Harcamalarda yüzde 8 artış kaydedildi
İlk 6 ayda yabancı ve yurtdışı vatandaşların yer aldığı gecelik harcama verisinde yüzde 8’lik artışın olduğu görüldü. 2017 yılında gecelik 80 dolar harcayan yabancılar, 2024’te 109 dolar bu yıl ise 121 dolarlık harcama yaptı. Gurbetçiler ise bu süreçte harcamayı en az arttıran grup. 2017’de gecelik 57 dolar harcayan yurtdışı vatandaşlar, 2024’te 67 dolar harcadı. Gurbetçilerin harcamaları 2024’e göre yüzde 5 artarak gecelik 70 dolara ulaştı. İlk 6 ayda toplam gecelik harcama 106 dolar. Tüm ziyaretçilerde yıl sonu hedefi geçen yıla göre yüzde 5 artarak 101 dolar olacak. En fazla turist yine 2.6 milyon kişiyle Rusya’dan, onu 2.4 milyon kişiyle Almanya takip ederken, Birleşmiş Krallık’tan da 1.7 milyondan fazla turist Türkiye’yi ziyaret etti.
Şimşek: Gerilime rağmen performans güçlü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bölgede yaşanan gerilimlere rağmen turizm sektörünün güçlü performansını koruduğuna işaret etti. Şimşek, sosyal medya hesabından, bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini değerlendirdi. Turizm gelirlerinin bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısının da 62,7 milyon kişiye ulaştığını belirten Şimşek, “Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor. Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü, ekonomimize güç katmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
5 ilde ‘Bir Anadolu Şenliği’ düzenlenecek
Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık olarak ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 5 ilde ‘Bir Anadolu Şenliği’ düzenleyeceklerini belirterek, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren turizmi Türkiye geneline ve 12 aya yaymak, Anadolu topraklarının eşsiz potansiyelini topyekun turizme ve kültüre kanalize etmek temel hedef" dedi. ‘Bir Anadolu Şenliği’ etkinliklerinde Kültür ve Turizm Bakanlığının, bölgede kültürel ve sanatsal etkinliklerin çıtasını yeni bir seviyeye çıkaracağını vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı: “Şenliğimizi ilk olarak, 22 Ağustos- 4 Eylül arasında Hakkari'de gerçekleştireceğiz. Söz konusu etkinliklere ev sahipliği yapacak diğer illerimiz ise sırasıyla 5-11 Eylül arasında Tunceli, 12-18 Eylül arasında Şırnak, 19-25 Eylül arasında Bingöl ve 22-28 Eylül arasında ise Bitlis olacak.”
Gecelik konaklama sayısı düştü
6 aylık tablo her yönüyle parlak değil. Ziyaretçi sayısı ve gelirdeki artışa rağmen gecelik konaklama süresinde düşüş yaşandı. Bu durum uzmanlara göre, artan fiyatlar ve tüketici davranışlarındaki değişimle alakalı. Tatilciler artık uzun süreli konaklamalardan ziyade, kısa süreli ama dolu dolu geçen seyahatleri tercih ediyor. Bu da aslında ‘daha az kalmalı, daha çok harcamalı’ tatil dönemine geçişin bir işareti. İlk 6 ayda gecelik konaklama sayısında önceki yıla göre, yüzde 0,9 gerileme gerçekleşti. 2017’de 10,2 gece olan konaklama, 2024’te 10,1 geceye düştü. 2025’te de 10 geceye kadar geriledi. Yıl sonu hedefi de geçen yıla göre, yüzde 3,5 kayıpla 10,3 gece olarak hesaplandı.