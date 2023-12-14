110 bin Türk, turizm için Dubai’ye gitti

Mehtap HALICI

Dubai’ye giden Türk turist sayılarının arttığını ve Dubai’den de Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayılarında yıldan yıla artış olduğuna değinen Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı’nın (DET) Asya Pasifik Bölgesinden Sorumlu Uluslararası Operasyonlar Bölgesel Direktörü Shahab Shayan, “Dubai Emirliği’nin 7 yıldır tahtta oturan hükümdarı Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum sahilde gezerken turistleri görüyor. Bir anda oradan aldığı ilhamla bu durumun Dubai için bir çekim noktası olabileceğini düşünüyor. Balıkçılığıyla bilinen Dubai, böylelikle yol alıyor ve uzun bir yol kat ederek bugünlere geliyor.

Şu anda Dubai dünya turizm merkezlerinden biri oldu” dedi. Dubai'nin dünyanın favori turizm destinasyonlarından biri olduğuna işaret eden Shayan, bölgenin günlük 2 milyondan fazla ziyaretçinin akınına uğradığını ve Türkiye özelinde pandemi öncesinde 90 bin ziyaretçi ağırlarken, bu rakamın Eylül itibariyle 110 bin kişiye ulaştığını ve her yıl artacağını öngördüklerini söyledi.

Dubai ekonomisi yüzde 3,2 büyüdü

Dubai ekonomisinin 2023’ün ilk yarısında yüzde 3,2 büyüyerek 223,8 milyar BAE Dinar’lık toplam kıymete ulaştığını belirten Shahab Shayan, bu değerin, Dubai Ekonomik Ajandası’nın hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı. Shayan, “2023’ün Ocak ayından eylül ayına kadar Dubai’ye gelen 12,40 milyon ziyaretçi, yıllık yüzde 22’lik artış ve pandemi öncesi ziyaret seviyelerini yüzde 3 aşarak rekor kırdı” diye konuştu.

Türk yatırımcıların gözdesi

Dubai otel ve yiyecek hizmetleri sektörünün, 2023 yılının ilk yarısında ise yaklaşık 7,9 milyar AED katma değerle yüzde 9,2 büyüme oranı olduğunu belirten Shayan, “Sektör ekonomiye yüzde 3,5 ve toplam büyümeye yüzde 9,5 katkıda bulundu. Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı'nın verilerine göre, emirlik, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 büyüme ile 8,55 milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırladı” ifadelerini kullandı.

Türklerin kendileri için önemli bir yerde olduğunu belirten Shayan, “Turistlerin yanı sıra Türk yatırımcıların da Dubai’ye geldiğini görüyoruz. Şirketler Dubai’de restoranlar, işletmeler açıyorlar. Türkiye ile karşılıklı ziyaretlerimiz oluyor. Bu da hiç azımsanacak bir rakam değil. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye yoğun olarak Bodrum, Antalya ve İzmir’e geliniyor” diye konuştu.

Rixos yatırım hazırlığı yapıyor

Odak noktalarının turizm olduğunun altını çizen Shahab Shayan, “Turizmde pandemi öncesi ve sonrası diye baktığımızda 710 otelimiz vardı. 2023 yılına geldiğimizde ise 100 otel daha eklendi. Bu da ilave 30 bin odaya tekabül ediyor. Demek oluyor ki turizm yatırımcısı Dubai’ye güveniyor ve inanıyor ve potansiyelini görüyor. Şu anda çeşitlilik arz eden irili ufaklı 809 otelimiz var” dedi. Shayan, Birleşik Arap Emirlikleri özelinde şu anda Türklerin yeni bir otel yatırımı hazırlığı yaptığını ve bunlar arasında Rixos’un olduğunu sözlerine ekledi.