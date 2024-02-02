2023 yılında turist sayısı yüzde 15 büyüdü

Mastercard, Türkiye'de 2023 yılına ait güncel turizm raporunu yayımladı. Mastercard ve Maestro logolu yurt dışı kartlarının Türkiye’de ve seçilmiş diğer ülkelerde gerçekleştirilen POS harcamalarına göre hazırlanan rapor kapsamında 2022 ve 2023 yıllarının 12 aylık dönemleri karşılaştırıldı.

Türkiye’de yabancı menşeli kartlarla yapılan işlemlerde, 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla adet bazında yüzde 12, ciro bazında ise yüzde 63’lük bir büyüme görüldü. Turist sayısındaki yıllık büyüme ise yüzde 15 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde kartlı turizm harcaması işlem hacminde ve işlem sayısında lokomotif ödeme yöntemi banka kartı (debit) oldu. Ciro bazlı kart tipi kırılımı ise yüzde 57 banka kartı ve yüzde 43 kredi kartı olarak gerçekleşti. İşlem adedi bazında ise yüzde 67 banka kartı ve yüzde 33 kredi kartı kullanıldı.

Yabancı kartların büyüme hızı Türkiye’nin batısında yoğunlaştı

Kartlı turizm harcaması işlemlerinde geçen yıla kıyasla market harcamalarının artış trendi devam ederken, yabancıların Antalya’da yaptığı harcamaların büyüme hızı diğer illerin önüne geçti. Kartlı turizim harcaması işlemlerşnde şehir bazlı ciro dağılım sırasıyla İstanbul (%46), Antalya (%20), Muğla (%9), İzmir (%4), Aydın (%2) ve diğer iller (%19) şeklinde oldu. Sektör bazlı ciro dağılımı ise mücevherat/duty free/deri ürünler (%20), giyim (%17), otel (%15), restoran (12), market (%8) ve diğerleri (%27) oldu.

Turistler Antalya ve Muğla’da en çok otel, diğer illerde mücevherat/duty free/deri ürünleri harcaması yapıyor

Yabancıların en çok harcama yaptığı beş şehirden biri olan Muğla’da yabancılar en çok otel harcamaları yaparken diğer illerdeki lokomotif mücevherat/duty free/deri ürünleri oldu. Türkiye’de harcama yapılan bireysel yabancı kartların ülke bazlı dağılımı ele alındığında, İngiltere menşeli kartlar ciroda zirvedeki yerini korudu. Ciro bazlı yıllık en büyük beş ülke sırasıyla İngiltere (%46), Almanya (%19), Amerika (%13), Hollanda (%5) ve Suudi Arabistan (%5) oldu. Bu ülkelerin 2023 yılında 2022 yılına kıyasla yıllık büyüme oranları ise İngiltere (%35), Almanya ( %17) Amerika (%17), Hollanda (%8) ve Suudi Arabistan (%33) oldu.

Rapora yansıyan önemli sonuçlar özetle şöyle;

Türkiye’de en çok harcamayı yapan yabancıların Türkiye’deki çeyrek spesifik harcama alışkanlıklarında büyük bir değişiklik olmadığı görüldü. Buna göre harcama yapılan sektörler genel olarak sağlık, mücevherat/duty free/deri ürünleri, restoran, giyim ve otel şeklinde oldu.

Yabancıların diğer ülkelerde ilgi gösterdikleri sektörler ile Türkiye’de en çok

harcama yaptıkları sektörlerin benzer olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre yabancı turistlerin neredeyse yarısı Türkiye’ye en fazla ziyareti %42 oranla yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştiriyor.

İngilizler sırasıyla, market, restoran giyim; Almanlar sırasıyla giyim, otel ve restoran; Amerikalılar sırasıyla otel, restoran ve market; Hollandalılar sırasıyla benzin, restoran ve giyim; Suudi Arabistanlılar ise mücevherat/duty free/deri ürünler, giyim ve otel alanında harcama yaptı.

İngiltere menşeli kartlarda hacmin büyük kısmı debit kartlardan geçerken, ciro büyüklüğünde Antalya otel, İstanbul ise mücevherat/duty free/deri ürünleri ile ön plana çıktı.

Almanya menşeli kartlarda hacim çoğunlukla debit kartlardan geçerken, ciro büyüklüğünde Antalya ve İstanbul, mücevherat/duty free/deri ürünleri ve giyim sektörlerleriyle ön plana çıktı.

Amerika menşeli kartlarda hacim çoğunlukla kredi kartlarından geçerken, yüzde 65 ile ciroda en büyük payı alan İstanbul’da mücevherat/duty free/deri ürünleri ve otel yoğun talep gördü.

Hollanda menşeli kartlarda hacim çoğunlukla debit kartlarından geçerken, cironun yüzde 50’sini oluşturan İstanbul ve Antalya’da restoran ve mücevherat/duty free/deri ürünleri yoğun talep gördü.

Suudi Arabistan menşeli kartlarda hacmin büyük kısmı kredi kartlarından geçerken; giyim, otel ve restoran sektörleri yoğun talep gördü.