3 kentte 'Kış Turizmi Koridoru' tanıtılacak

27 Eylül 2017

Kültür ve Turizm Bakanlığından, İstanbul, İzmir ve Antalya'da, 'Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizmi Koridoru'nun tanıtımının yapılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'ne yönelik, 8 milyon 800 bin avro bütçeli "Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizmi Koridonunun Geliştirilmesi" projesi kapsamında, ulusal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Yatırımcılar için farkındalık oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilecek ikişer günlük tanıtım etkinlikleri yarın ve 29 Eylül'de İstanbul Taksim Point Hotel'de, 5-6 Ekim'de İzmir Wyndham Grand Özdilek'te ve 12-13 Ekim'de de Antalya Ramada Plaza'da düzenlenecek.

Bu kapsamda, üç ilde seyahat acentaları, tur operatörleri ve yatırımcılara yönelik tanıtım çalışmaları saat 10.30'da başlayacak.

Proje hakkında

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Avrupa Birliği destekli Rekabetçi Sektörler Programı'nda yer alan ve turizm bölgelerinde koridor oluşturmaya yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarıyla birleştirilen "Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizmi Koridorunun Geliştirilmesi" projesiyle bölgenin turizmdeki rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Bakanlıkça projeye yönelik oluşturulan "Destinasyon Yönetim Organizasyonları", ulusal ve uluslararası tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütecek. Ayrıca seyahat acentaları, yatırımcı ve girişimcilerin kış turizmiyle ilgili bölgede gerçekleştirecekleri yatırımlar hakkında bilgi almalarını ve ziyaretçilere de halka ilişkiler hizmeti verilmesini sağlayacak.

Bölgesel turizm sektörüne odaklı, sağlam bir ağa sahip, kurumsal düzenlemeleri yapılmış ve iyi organize olmuş bir destinasyon oluşturulması için ihtiyaç duyulan altyapının kurulmasını öngören proje, ilgili valilikler, belediyeler, kalkınma ajansları, altyapı birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili meslek birlikleri tarafından da destekleniyor.

Kış turizminin geliştirilerek, turist sayısının artırılmasını hedefleyen projenin diğer bir amacı ise Erzurum, Erzincan ve Kars'ta yeni iş imkanlarının yaratılması, rekabet edebilirliğin artırılması ve ekonomik kalkınmaya destek sağlamak olarak belirlendi.

Kaynak: AA