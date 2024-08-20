400 yıllık tarihi Süryanî Çarşısı misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, 400 yıllık tarihi Süryani Çarşısı restorasyonla turizme kazandırılıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, tarihi Süryani Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi ve proje kapsamında 65 dükkanda restorasyon ve onarım yapıldığını kaydetti.

Çarşının restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından proje hazırlandığını anımsatan Gök, geçen yıl başlatılan çalışmaların sonuna geldiklerini belirtti. î

Çarşı 1,5 senede aslına uygun olarak inşa edildi

Yaklaşık 2 hafta içerisinde çalışmayı sonlandırıp vatandaşlara dükkanları teslim etmeyi planladıklarını ifade eden Gök, şöyle konuştu: "Bu süreç boyunca yaklaşık 600 metre uzunluğunda 4 caddenin sokak sağlıklaştırma çalışması yapıldı. Burada bulunan tarihi 65 dükkanın restorasyon çalışması gerçekleştirildi. Aydınlatma işleri yapıldı. Yaklaşık 1,5 sene gibi kısa bir sürede çarşı aslına uygun bir şekilde inşa edildi. Çarşı bu haliyle, dükkanlar hareketlendiği zaman Dargeçit turizmine yeni bir nefes getirecektir. Çünkü sadece görseli ile bile insanların ziyaret etmek isteyecekleri bir yer konumunda."