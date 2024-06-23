Antalya Havalimanı'nda bir günde rekor: Yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün 199 bin 751 yolcu ve 1175 uçak trafiğiyle rekor kırıldığını ifade etti.
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Uraloğlu, sosyal medya hesabından Antalya Havalimanı'nda kırılan rekora ilişkin paylaşım yaptı.
Havalimanının yeni bir rekor kırdığını aktaran Uraloğlu, "22 Haziran'da 199 bin 751 yolcu ve 1175 uçak trafiğiyle yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.