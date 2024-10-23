Antalya Turizm Fuarı (ATF) kapılarını açtı

Bu yıl; 35 bin metrekare alanda, 30 bin profesyonel ziyaret hedefiyle yola çıkan ATF; 2000’e yakın yabancı davetli seyahat acentesi, 1000’e yakın marka ve 5 ayrı sahne, 103 uzman konuşmacının 2000 dakikadan fazla panel süresine ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin ve Akdeniz’in en verimli turizm fuarı ATF, 23 – 24 – 25 Ekim tarihlerinde açık olacak.

Antalya Turizm Fuarı Kurucusu Selçuk Meral açılış konuşmasında; Antalya Turizm Fuarı’nın Türkiye’yi ilgilendiren tüm pazarları bir çatı altında toplayan dünyadaki tek fuar olduğuna dikkat çekti. Meral, yerinde pazarlama ilkesi ile tüm turizm dünyasını Antalya’da, turizmin kalbinde bir araya getirmekten gurur duyduklarını belirtti.

Bu yıl; 35 bin metrekare alanda, 30 bin profesyonel ziyaret hedefiyle yola çıkan ATF; 2000’e yakın yabancı davetli seyahat acentesi, 1000’e yakın marka ve 5 ayrı sahne, 103 uzman konuşmacının 2000 dakikadan fazla panel süresine ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin ve Akdeniz’in en verimli turizm fuarı ATF, 23 – 24 – 25 Ekim tarihlerinde açık olacak.

Antalya Turizm Fuarı Kurucusu Selçuk Meral açılış konuşmasında; Antalya Turizm Fuarı’nın Türkiye’yi ilgilendiren tüm pazarları bir çatı altında toplayan dünyadaki tek fuar olduğuna dikkat çekti. Meral, yerinde pazarlama ilkesi ile tüm turizm dünyasını Antalya’da, turizmin kalbinde bir araya getirmekten gurur duyduklarını belirtti.

Meral, “Bugün Antalya Turizm Fuarı’ndan bahsederken, sıkça “Ezberleri Bozan Fuar” ifadesini kullanıyoruz. Bunun sebebi, geleneksel fuarcılık anlayışının dışına çıkarak 360 derece fuarcılık vizyonunu geliştirmemizdir. Stantlarımızı her şey dâhil konseptiyle katılımcılarımıza sunarak fuarcılıkta adeta bir çığır açtığımızı belirtmek isterim. ​​Türkiye’nin ve Akdeniz’in en verimli, en büyük ve en inovatif turizm fuarı olan ATF, dünya turizm sektörü için de önemli bir buluşma noktası haline gelmiş durumda. Cephedeki bir asker gibi biz de turizmi memleket meselesi olarak görüyoruz ve bu şekilde çalışıyoruz” dedi.

Türk turizm sektörünün birlik ve beraberlik ruhuna olan inancını ATF’nin ilk gününde bu yoğun ilgiyle pekiştirdiğini dile getiren Selçuk Meral, “Her Türk turizmci dünyada eşine az rastlanan bir vatanseverlik duygusuyla bu sektör için elinden geleni yapıyor. Biz de Antalya Turizm Fuarı’na emek verirken bu motivasyonla çalışıyoruz. Güçlenerek çıktığımız, umutla dolduğumuz, öğrettiğimiz ve öğrendiğimiz bir 3 gün geçirmenizi diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz!” ifadelerini kullandı.

Açılışta; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Antalya Valisi Hulusi Şahin konuştu.

Aynali: “Erzurum birçok farklı organizasyona ev sahipliği yapacak”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, “Erzurum 2025 yılında 2 önemli görev üstlendi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkeleri turizm başkenti oldu. Bunun hazırlıkları içerisindeyiz. İkincisi ile, Avrupa’nın kış sporları başkenti oldu. Tüm organizasyonlarımızı sürdürülebilir bir hale getirmeyi planlıyoruz. 365 gün boyunca, farklı, birçok organizasyonumuz olacak. Antalya Turizm Fuarı’nın sektör açısından hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yilmaz: “Turizmi bir ekosistem olarak görüyor, stratejik olarak önceliklendiriyoruz”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, kuruluşunun 100. yılını kutlayan İş Bankası’nın ilk günden bu yana ülke ekonomisine, refahına katkıda bulunmak ana hedefiyle faaliyetlerini yürüttüğünü belirterek, 54 farklı sektörü doğrudan etkileyen, istihdam yaratan ve katma değer oluşturan yapısıyla turizm sektörünü stratejik olarak önceliklendirdiklerini söyledi.

Dört mevsimi yaşayan, doğal güzellikler ve tarihi zenginliklere sahip ülkemizde, turizmin birçok dalıyla daha geniş bir alana yayılmasının önemli bir hedef olduğuna işaret eden Yılmaz, bunun için sektörün bütüncül bir şekilde hareket etmesi ve sürdürülebilirliği sağlamak için çaba göstermesi gerektiğini belirtti. Stratejik öncelikleri arasında olan turizmi bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2024 yılı itibarıyla 2 yıllık süreçte turizm sektörüne 1 milyar dolar kaynak aktaracağımızı taahhüt ettik. Otel yatırımlarından renovasyonlara, yeşil dönüşümden enerji kredilerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunarak ekosistemin tüm ihtiyaçlarına destek olmayı hedefliyoruz. Sektör paydaşlarıyla aynı dili konuşabilmek ve ekosistemdekileri bir araya getirip iş birlikleri geliştirebilmek amacıyla Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Turizm İhtisas Birimimizi faaliyete geçirdik.

Türkiye’nin ilk Turizm İhtisas Şubesini mart ayında Antalya’da hizmete sunduk. Turizmi esas olarak bir ekosistem olarak görüyoruz. Uzun yıllardır Zeugma, Patara, Teos, Nysa, Kaman Kalehöyük, Stratonikeia antik kentlerinde yapılan kazı çalışmalarına sunduğumuz katkılar, tarihi kültürel mirasımızı geleceğe taşımaya hizmet eden müzelerimiz ve eğitim, spor, kültür-sanat alanında yürüttüğümüz pek çok projemiz bu bütüncül yaklaşımın bir yansıması. Turizme verilen desteğin diğer sektörlerde çarpan etkisi yaratacağı bilinciyle finansal çözümlerimiz, ihtisaslaşmaya yönelik faaliyetlerimiz, tarihi mirasımızı ve doğayı korumaya yönelik projelerimizle sektöre destek vermeyi sürdüreceğiz.”

Günaydın: “Turizm sektörünün ‘arıları’ seyahat acenteleridir”

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, “Dünyada turizmin marka ülkesi olan Türkiye’de, turizmin kalbi olan Antalya’da düzenlenen bu güzel organizasyona hoş geldiniz. İstediğiniz kadar çiçekleriniz ve doğanız güzel olsun arılar olmadan bal olmaz. Turizm sektörünün ‘arıları’ da seyahat acenteleridir. Türkiye’ye gelen turistin yüzde 80’i seyahat acenteleri ve tur operatörleri aracılığıyla geliyor. Antalya Turizm Fuarı, her geçen yıl büyüyerek devam ediyor, bu sene çok daha güzel olmuş. TÜRSAB olarak biz bunu çok önemsiyoruz; turizm adının geçtiği her yerde TÜRSAB’ın olması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kavaloğlu: “ATF, turizmin tüm paydaşlarının gururu oldu”

Türkiye’nin en büyük fuarı olan ATF’ye hepiniz hoş geldiniz diyerek katılımcıları selamlayan AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, “Konunun fikir babası Selçuk Meral ile bu yolda birlikte olmaktan gurur duyuyorum. ATF; Türkiye’nin, Antalya’nın ve turizmin tüm paydaşlarının gururu oldu. Geometrik ve homojen bir şekilde büyüyen çok değerli bir fuar. Turizm sektörü için önemli bir ‘birleşme alanı’ oldu. Antalyamız dünyanın en büyük 5. misafir ağırlayan şehri, bu sene yaklaşık 17 milyon kişiyi ağırlayacağız. Biz Türkler zannediyorum bu işi iyi yapıyoruz. En iyi yaptığımız işlerden biri olan turizm faaliyetlerine devam edeceğiz” diye konuştu.

ataoğlu: “ATF, K.K.T.C. ve ana vatan arasındaki çalışmalara katkı sağlayacaktır”

K.K.T.C. Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “K.K.T.C.’nde yeni yatırımları büyük bir heyecanla bekliyoruz. Yeni havalimanı ile birlikte ülkelerden çok daha kolay bir ulaşım söz konusu. Bu başlamadan yatırımlarımızı yapmamız, yatak sayımızı artırmamız gerekiyor. Her geçen yıl artan turizmin planlanmasının çok iyi yapılması gerekiyor, buna katkı sağladığı için Selçuk Meral’e teşekkür ediyorum. Ana vatanla K.K.T.C.’nin birlikte çalışması için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Biz yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım.

Bazı rakipleri konuştuk, nerede olursa olsun, bizim birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece, ana vatan Türkiye ve K.K.T.C.’den ileriye gidemezler. Bugün altıncısını yapacağımız ATF’de iş birliklerini artıracağız. Antalya Turizm Fuarı; gerek K.K.T.C.’ye gelecek olan turistlerin, gerekse K.K.T.C.’deki vatandaşların Türkiye’ye gelmesiyle ilgili çalışmalara katkı sağlayacaktır. Bu fuarın gittikçe büyümesi beni gerçekten gururlandırıyor” ifadelerini paylaştı.

Şahin: “2025 yılında rekorlara hazırlıklı olalım”

Antalya Valisi Hulusi Şahin, “Son yıllarda Türk turizmi büyük bir atılım içerisinde, dünya turizminin yaşandığı büyük kriz bize önemli fırsatlar sundu. Tünele 14’üncü olarak girip, 5’inci olarak çıktık. 2019 rakamlarına tekrar ulaşıp, geçip, rekorlar kıran bir Türkiye turizmi var. Antalya sadece Türk turizminin değil, dünya turizminin de başkentlerinden bir tanesidir. Bugün katılımını bir önceki yıla göre yüzde 50 artıran ATF, bunun bir göstergesi oluyor. Artık Türk turizminin özellikle otellerimizin, zincir otelciliğe dönmesi gerekiyor. Biz Türk turizmi olarak bu işi çok iyi biliyoruz, bu pazarlarda herkesten önce yerimizi alalım. Türk turizmi her yerde otelcilik yapsın ve bayrağı dalgalandırsın. Bu zor ve hassas bir iş, turizm sektörü çabuk sarsılıyor, geçtiğimiz yaz da bunu gördük. Çok hızlı bir reaksiyon verildi. 2025 başarılı bir yıl olacak, yeni rekorlara hazırlıklı olalım.

Açılış konuşmalarının ardından protokol, fuar alanını gezdi. Antalya Turizm Fuarı, 23 – 24 – 25 Ekim tarihlerinde profesyonel ziyaretçilere açık olacak. Birbirinden önemli paneller ve1000’e yakın marka ile turizm sektörünün kalbi 3 gün boyunca ATF24’te atıyor.