Antalya'daki falez plajlarına mavi bayraklar asıldı

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, Muratpaşa Belediyesi'nin kentin simgesi falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu falez plajları bu yıl da mavi bayrak aldı.

İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal ve TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, belediye ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, falez plajlarına mavi bayrak asıldı. Uysal, çevre çalışmalarının aynı zamanda gelişim gösteren bir bilinç sahası olduğunu belirtti. Ergiydiren ise uluslararası ödül mavi bayrağın, plajların temizliğinin simgesi olduğunun altını çizdi.

Çevre Komşu Kart

Çevreci Komşu Kart başta olmak üzere çevreyi koruyan önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Uysal, "Mavi bayraklı plajlarımızdan diğer alanlardaki çalışma alanlarımıza kadar hep çevreci yaklaşımla hayata baktık. Bu alandaki bilinci yaymaya gayret ettik" ifadesini kullandı.