Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 600 bini aştı

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik yapılarıyla öne çıkan kenti, farklı ülkelerden misafirler, tatil için tercih ediyor.

Sezona hızlı giriş yapan Antalya'yı, 1 Ocak-18 Ağustos'ta hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 10 milyon 600 bin oldu.

En çok turist gönderen ülkeler, Rusya, Almanya, İngiltere oldu.