Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 2 milyonu aştı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, turizm sezonuna hızlı başlayan kentte farklı ülkelerden gelen turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

Geçen sene 1 Ocak-7 Mayıs'ta hava yoluyla 1 milyon 456 bin 652 turistin ziyaret ettiği kente, bu yılın aynı döneminde yüzde 45 artış kaydedilerek 2 milyon 110 bin 800 misafir geldi.

Turizmde rekor yılı olan 2019'un aynı döneminde 1 milyon 910 bin 675 turistin geldiği Antalya'da sezon hareketlendi.