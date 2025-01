Aralık ayında tatil tercihleri belli oldu: Hangi iller öne çıktı?

Aralık ayıyla birlikte tatil planlarında hareketlilik artmaya başladı.

Yılbaşı otellerine olan talep kasım ayına göre yüzde 72, kayak otellerine olan ilgi ise yüzde 65 oranında yükseldi.

Sezon çeşitliliği genişledikçe, tatilciler ultra her şey dahil, her şey dahil ve bungalov tatillerine yoğun ilgi gösteriyor.



Neredekal.com CEO’su Gökhan Sivrikaya, 2024 yılının tatilciler için yoğun bir dönem olduğuna dikkat çekerek, "En çok tatil planları yapılan ay temmuz olurken, tatil yapılan ay ise ağustos olarak kaydedildi. Kadın tatil severler, %59.13 ile tatil aramalarında öne çıkarken, her şey dahil oteller ise en popüler tema oldu. Muğla, tatil severlerin en çok tercih ettiği bölge olarak öne çıkarken, Fethiye ise bu bölgedeki en çok tercih edilen lokasyon oldu. Aralık ayında ise yılbaşı otellerine olan talep artarken, kayak tatili aramaları da yükseldi. Ultra her şey dahil ve bungalov tatilleri, tatilcilerin favori tatil seçenekleri arasında yer almaya devam ediyor’’ ifadesinde bulundu.

"Antalya ve Muğla ilk sırada yer alıyor"

Tatil severler, yaz sezonu için rezervasyonlarını yapmaya devam ederken, aralık ayında en çok tercih edilen ay temmuz olarak öne çıkıyor. Popüler tatil bölgeleri arasında ise Antalya ve Muğla ilk sırada yer alıyor.

Popüler ay ve bölgelerde, 4 kişilik bir ailenin gecelik konaklama bütçesi; Antalya'da 2.000 TL ile

617.000 TL arasında değişirken, Muğla'da ise 4.000 TL ile 78.000 TL arasında değişen fiyatlar söz konusu. Bu dönemde oteller, tatilcilere en yüksek indirim oranlarıyla fiyatlarını sunarak, erken rezervasyon fırsatlarından yararlanma imkânı sağlıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını değerlendiren tatilciler, en uygun fiyatlarla tatil planlarını yapma fırsatına sahip.



Oda fiyatı en çok bolu’da arttı

Neredekal’da listelenen 23 binden fazla tesis oda fiyatları incelediğinde 2024 Aralık ayının bir önceki yılın aynı dönemine oranla %42 artış gerçekleşmiştir. En çok artış yaşanan il Bolu (%102) oldu. Bolu’yu Antalya (%75), Mersin (%53), Kıbrıs (%50) ve Çanakkale (%49) takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerine göre en çok üçüncü fiyat artışı %57,13 oranıyla Lokanta ve Oteller grubunda görüldü.