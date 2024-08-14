Aziz Konstantin ve Helana Manastırı kültür turizminin önemli durağı olmaya aday

Çalışmalar sırasında en son milattan sonra 5'inci ve 6'ncı yüzyıl arasına tarihlendirilen Bizans dönemine ait in-situ zemin mozaiğine ulaşıldığını belirten Uğur Toparlak, bu eserin gün yüzüne çıkarılmasının önemine işaret etti. Toparlak, eserin manastırın içerisinde çıkmasının tüm ekibi ve kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Yol genişletme çalışması tarih kazısına dönüştü

Kazı alanının Karadeniz Sahil Yolu'na 150-200 metre mesafede olduğunu kaydeden ve bölgenin gelecek dönemde tur firmalarının programına girmesini beklediklerini belirten Toparlak, 2021'de yol genişletme çalışması sırasında ortaya çıkan mezarda tarihi eserler bulunmasının ardından yürütülen çalışmalarda çıkarılan eserlerin Altınordu ilçesindeki müzede korunduğunu ifade etti. Kazıların 15 kişilik ekiple devam edeceğini, kazı alanında kısa zamanda sondaj çalışması yapılacağını aktardı.

Kış kazıları için gerekli başvurular yapılıyor

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar , "En son yapılan çalışma sırasında Bizans dönemine ait in-situ zemin mozaiğine ulaşılmasının, bölgenin tarihi açısından çok anlamlı ve kıymetli olduğuna inanıyorum" dedi. Kibar, kışın da kazıların devam edebilmesi için gerekli izinleri almaya çalıştıklarını ifade ederek, bölgenin ilçe turizmine katkı vereceğine inandığını kaydetti.