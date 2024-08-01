Bacasız sanayi turizmde ilk yarı geliri 23,7 milyar dolara çıktı

Hamide HANGÜL

Türkiye’nin turizm ge­liri, yılın ilk yarısında yüzde 9,3 artışla 23,7 milyar dolara ulaştı. Turist sayısı da yüzde 13,9 yükselşle 26,1 milyon kişiye çıktı. Baca­sız sanayi turizm sektöründe­ki ilk yarı sonuçlarını Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlediği basın toplantısıy­la açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl 56 milyon 694 milyo­na ulaşan turist sayısında, yıl­sonunda 60 milyon hedefine uyumlu bir şekilde devam et­tiklerini söyledi.

Bakan Ersoy, “Bu yılın ilk yarısında yüzde 13,9 artışla 26 milyon 137 bin ziyaretçi sayısına ulaştık” de­di. Almanya’daki ‘2024 Av­rupa Futbol Şampiyonası’ ve Fransa’daki ‘2024 Yaz Olim­piyatları’ nedeniyle yaz döne­minde Türkiye’ye yönelik zi­yaretçi artış oranında hafif bir düşüş yaşandığına dikkati çe­ken Ersoy, “Eylül itibarıyla ya­ni bu turnuvaların etkisinin tamamen ortadan kalkmasıy­la birlikte tekrar artış oran­larında yükselme göreceğiz.

Ekim, kasım ve aralık rakam­larıyla birlikte yılsonu hede­fimiz olan 60 milyon ziyaret­çi ve ortalama yüzde 6’lık bir artış oranını yakalayacağımı­zı, şu anki rakamlar göster­mektedir” değerlendirmesin­de bulundu. Turizmde bu yıl ilk 6 ayda 23.7 milyar dolar re­kor gelir elde edildiğini söyle­yen Bakan Ersoy, “Bu yıl 3. ve 4. çeyreklerde de bu rekor de­vam edecek. İnşallah 60 mil­yar dolar yılsonu hedefimizle uyumlu bir şekilde süreci gö­türeceğiz” dedi.

Projenin önü tıkandı hukuki süreç sürüyor

Bu yaz Çeşme ve Bod­rum’daki doluluk oranlarının azalmasına yönelik kamuo­yuna yansıyan haberlere de değinen Bakan Ersoy, sözle­rini şöyle sürdürdü: “Burada­ki tek etken Avrupa’da turnu­vaların olması değil.

Yunan adalarının Türklere daha ra­hat vize veriyor olması etkili olmuş olabilir. Ancak burada konunun özü, aslında Çeşme ve Bodrum bölgelerinde se­zonun kısa olması, sezonun 12 aya yayılamamış olması ve ağırlıklı olarak tek pazar en­deksli bir sektör oluşmuş ol­masıdır. 2018’de biz göreve başladıktan sonra hayata ge­çirmek için oluşturduğumuz ilk proje, Ege Turizm Mer­kezleri projesiydi.

Sezonun 12 aya yayılması üzerine kur­gulanmıştı ve spor aktivitele­ri, kültür sanat merkezleri ve etkinlik performans alanları planlanmıştı. Ancak projeye yerel yönetimler, biz her sefe­rinde ‘lütfen bu projeye siyasi yaklaşmayın, bölgenin buna ihtiyacı var’ diye uyarmamı­za rağmen siyasi yaklaştı. Bir­çok hukuki süreç başlatıldı. Projenin gelişimi yavaşlatıl­dı, önü tıkandı. Şu an çok ya­vaş da olsa ilerliyor. Ama eğer bu süreç bu şekilde tıkanma­saydı, 2018’de başladığımız süreç şu anda hayata geçmiş olacaktı ve biz bugün Çeşme ve Bodrum’la ilgili bir konuş­ma yapmak zorunda kalma­yacaktık.”

Belge verilen tesis 33 bine dayandı

Turizm tesisleri konusuna da değinen Ersoy, şu ana ka­dar 32 bin 904 konuta belge verildiğini aktararak, “Bun­ların 29 bin 789’unun işlem­leri tamamlandı. Belgeleme sürecinde de 3 bin 115 konut var. İncelemede 8 bin 476 te­sis var. Her gün başvuru geli­yor. Toplam konaklama tesis­leriyle ilgili de belgelendirme çalışmamız var. Gelinen son noktada turizm işletme belge­li tesis sayısında 6 bin bire, tu­rizm yatırım belgeli tesis sayı­sında 729’a, basit konaklama belgesi ise 14 bin 865’e ulaştı” şeklinde konuştu.

Gecelik kişi başı harcama 109 dolar

Turizmde kişi başı gecelik harcamayı önemsediklerini vurgulayan Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi: “Bizi bugün rakip ülkelerle kıyaslıyorsanız, aslında yabancı ziyaretçi verileriyle kıyaslamanız lazım. 2017’de (yabancı turistlerde kişi başı gelirde) 80 dolarla devraldığımız rakam, 2018 ve 2019’da 87 dolara çıktı. 2020 Kovid kaynaklı 105 dolar ekstrem bir durum, 2021 itibarıyla Kovid sonrası normalleşme başlıyor ve 75 dolar, 2022’de 95, 2023’te ilk 6 ayda 103 dolara çıkıyor, 2024’te de 109 dolar olarak açıklanıyor. Aslında 2018’de açıkladığımız nitelikli turiste geçiş stratejimizin başarıyla gittiğinin göstergesidir bu.”

Kariye Camii'ne turistik ziyaret 20 euro olacak

Kariye Camii’nde çok yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle UNESCO kuralları kapsamında 19 Ağustos itibarıyla koruma amaçlı ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçileceğini belirten Bakan Ersoy, şunları kaydetti: “Cuma günleri sadece yerli ve yabancı ziyaretçilere ibadete açık olacak. Ziyaretçi yönetim planı kapsamında aynı Ayasofya’da olduğu gibi ziyaretçi sayısını kontrollü bir şekilde azaltabilmek için ücretli ziyarete geçiş yapılıyor. Turistik ziyaretler kişi başı 20 euro olarak belirlendi. Gelirin tamamı da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kalacak.”