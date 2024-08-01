Bacasız sanayi turizmde ilk yarı geliri 23,7 milyar dolara çıktı
Turizm gelirleri, yılın ilk yarısında yüzde 9,3 artışla 23,7 milyar dolara, turist sayısı da yüzde 13,9 yükselişle 26,1 milyon kişiye yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Üçüncü ve dördüncü çeyrekte de rekorlar devam edecek. Kişi başı gecelik konaklama 103 dolardan 109 dolara ulaştı. 60 milyon turist hedefine uyumlu bir şekilde devam ediyoruz" dedi.
Hamide HANGÜL
Türkiye’nin turizm geliri, yılın ilk yarısında yüzde 9,3 artışla 23,7 milyar dolara ulaştı. Turist sayısı da yüzde 13,9 yükselşle 26,1 milyon kişiye çıktı. Bacasız sanayi turizm sektöründeki ilk yarı sonuçlarını Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl 56 milyon 694 milyona ulaşan turist sayısında, yılsonunda 60 milyon hedefine uyumlu bir şekilde devam ettiklerini söyledi.
Bakan Ersoy, “Bu yılın ilk yarısında yüzde 13,9 artışla 26 milyon 137 bin ziyaretçi sayısına ulaştık” dedi. Almanya’daki ‘2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’ ve Fransa’daki ‘2024 Yaz Olimpiyatları’ nedeniyle yaz döneminde Türkiye’ye yönelik ziyaretçi artış oranında hafif bir düşüş yaşandığına dikkati çeken Ersoy, “Eylül itibarıyla yani bu turnuvaların etkisinin tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte tekrar artış oranlarında yükselme göreceğiz.
Ekim, kasım ve aralık rakamlarıyla birlikte yılsonu hedefimiz olan 60 milyon ziyaretçi ve ortalama yüzde 6’lık bir artış oranını yakalayacağımızı, şu anki rakamlar göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu. Turizmde bu yıl ilk 6 ayda 23.7 milyar dolar rekor gelir elde edildiğini söyleyen Bakan Ersoy, “Bu yıl 3. ve 4. çeyreklerde de bu rekor devam edecek. İnşallah 60 milyar dolar yılsonu hedefimizle uyumlu bir şekilde süreci götüreceğiz” dedi.
Projenin önü tıkandı hukuki süreç sürüyor
Bu yaz Çeşme ve Bodrum’daki doluluk oranlarının azalmasına yönelik kamuoyuna yansıyan haberlere de değinen Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buradaki tek etken Avrupa’da turnuvaların olması değil.
Yunan adalarının Türklere daha rahat vize veriyor olması etkili olmuş olabilir. Ancak burada konunun özü, aslında Çeşme ve Bodrum bölgelerinde sezonun kısa olması, sezonun 12 aya yayılamamış olması ve ağırlıklı olarak tek pazar endeksli bir sektör oluşmuş olmasıdır. 2018’de biz göreve başladıktan sonra hayata geçirmek için oluşturduğumuz ilk proje, Ege Turizm Merkezleri projesiydi.
Sezonun 12 aya yayılması üzerine kurgulanmıştı ve spor aktiviteleri, kültür sanat merkezleri ve etkinlik performans alanları planlanmıştı. Ancak projeye yerel yönetimler, biz her seferinde ‘lütfen bu projeye siyasi yaklaşmayın, bölgenin buna ihtiyacı var’ diye uyarmamıza rağmen siyasi yaklaştı. Birçok hukuki süreç başlatıldı. Projenin gelişimi yavaşlatıldı, önü tıkandı. Şu an çok yavaş da olsa ilerliyor. Ama eğer bu süreç bu şekilde tıkanmasaydı, 2018’de başladığımız süreç şu anda hayata geçmiş olacaktı ve biz bugün Çeşme ve Bodrum’la ilgili bir konuşma yapmak zorunda kalmayacaktık.”
Belge verilen tesis 33 bine dayandı
Turizm tesisleri konusuna da değinen Ersoy, şu ana kadar 32 bin 904 konuta belge verildiğini aktararak, “Bunların 29 bin 789’unun işlemleri tamamlandı. Belgeleme sürecinde de 3 bin 115 konut var. İncelemede 8 bin 476 tesis var. Her gün başvuru geliyor. Toplam konaklama tesisleriyle ilgili de belgelendirme çalışmamız var. Gelinen son noktada turizm işletme belgeli tesis sayısında 6 bin bire, turizm yatırım belgeli tesis sayısında 729’a, basit konaklama belgesi ise 14 bin 865’e ulaştı” şeklinde konuştu.
Gecelik kişi başı harcama 109 dolar
Turizmde kişi başı gecelik harcamayı önemsediklerini vurgulayan Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi: “Bizi bugün rakip ülkelerle kıyaslıyorsanız, aslında yabancı ziyaretçi verileriyle kıyaslamanız lazım. 2017’de (yabancı turistlerde kişi başı gelirde) 80 dolarla devraldığımız rakam, 2018 ve 2019’da 87 dolara çıktı. 2020 Kovid kaynaklı 105 dolar ekstrem bir durum, 2021 itibarıyla Kovid sonrası normalleşme başlıyor ve 75 dolar, 2022’de 95, 2023’te ilk 6 ayda 103 dolara çıkıyor, 2024’te de 109 dolar olarak açıklanıyor. Aslında 2018’de açıkladığımız nitelikli turiste geçiş stratejimizin başarıyla gittiğinin göstergesidir bu.”
Kariye Camii'ne turistik ziyaret 20 euro olacak
Kariye Camii’nde çok yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle UNESCO kuralları kapsamında 19 Ağustos itibarıyla koruma amaçlı ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçileceğini belirten Bakan Ersoy, şunları kaydetti: “Cuma günleri sadece yerli ve yabancı ziyaretçilere ibadete açık olacak. Ziyaretçi yönetim planı kapsamında aynı Ayasofya’da olduğu gibi ziyaretçi sayısını kontrollü bir şekilde azaltabilmek için ücretli ziyarete geçiş yapılıyor. Turistik ziyaretler kişi başı 20 euro olarak belirlendi. Gelirin tamamı da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kalacak.”