BAE’li yatırımcılar Türkiye'de tarım, enerji ve turizmle ilgileniyor

Türkiye’nin BAE için önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail bin Mohamed Al Mazroui, “Türkiye ile ilişkilerin gelişeceğine inanıyoruz. Türkiye ile sadece enerjide değil, ulaşımda da bağ kurabileceğimize inanıyoruz. Türkiye yenilenebilir enerjiye de açık durumda ve büyük bir tecrübeye sahibiz” diye konuştu.

Al Mazroui, Türk ekonomisinin bölgede ve dünyada önemli bir rol oynadığını kaydetti. BAE’nin yenilenebilir enerji alanında 40’tan fazla ülkede çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Al Mazroui, “Bu nedenle yenilenebilir enerji projelerini genişletmek için Türkiye'ye ve Türk şirketleriyle birlikte yatırım yapmak bizim için mantıklıdır” ifadesini kullandı.

Al Mazroui, “Türkiye'de sadece enerji tarafında değil tarımda, ulaşımda, turizmde ve diğer alanlarda da pek çok yatırım olanağına bakıyoruz” dedi. Türkiye’nin doğal gaz ve diğer altyapılar açısından Avrupa’yı birbirine bağlayabileceğine dikkati çeken Al Mazroui, “Liderlerimiz arasında bu konuda adım atılması için giderek daha fazla fikir birliği sağlandığını düşünüyorum” diye konuştu.