Bakan Ersoy, Anavarza'da bulunan cami kalıntılarını değerlendirdi

Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu'nun ilk camisinin Yenilmez Şehir'de gün ışığına çıktığını belirterek, Anavarza Antik Kenti'nde, halife Harun Reşid tarafından yaptırılan büyük Abbasi camisi olduğu düşünülen mimari kalıntılara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti ve bu önemli keşfe imza atan arkeologlara teşekkür etti.