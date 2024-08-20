Bodrum, potansiyelinin altında turiste hizmet veriyor

Profesyonel Otel Yönetici­leri Derneği (POYD) Bod­rum Temsilcisi Yiğit Gir­gin, Bodrum’un sürdürülebilir bir destinasyon olabilmesi için sade­ce yaz sezonunda değil, yılın geri kalan döneminde de hizmet ürete­bilmesi gerektiğini söyledi.

Bodrum’un ihtiyacı olan yatak kapasitesi ve gelen turist sayısı arasında ciddi farklar bulunduğu­na dikkat çeken Girgin, “Bodrum­da şu anda 100 bin civarında ya­tağımız var. Sezon içindeki hare­ketlilikte almamız gereken pay, yüzde 60 - 70 doluluk oranların­da 2,5 milyon turist seviyesinde.

Bodrum’da biz sezon boyunca bir milyon turisti ancak ağırlıyoruz. Bu da bizim Bodrum olarak yıl ge­nelinde hedefin çok gerisinde ka­pasiteyle hizmet verdiğimizi gös­terir. Bir de bu gelen yabancı turist sayısından başka yerlere giden tu­ristleri de sayarsak o zaman daha fazla verim kaybımız gerçekleşi­yor. Havalimanına inen yolcula­rın önemli kısmı da Didim’i tercih ediyor.

Bu yıl Türk turistin alım gücü düştüğü için yüksek sezonda tatili daha az tercih etti. Bunda iki tane uzun bayram tatilinin de etki­si oldu. Yerli turistler tatil ihtiyaç­larını bu dönemde uygun fiyatla giderdi. Sezona aslında çok iyi baş­ladık bayramlarda da iyi rakamla­ra ulaştık. Ama sürdürülebilir ha­reketlilik gerçekleşmedi. Sezonu eğer uzatabilecek hamlelerle ra­kamları daha da yukarı taşıyabili­riz” ifadesini kullandı.

“Pahalılık algısı zarar veriyor”

Bodrum’un marka değeri yüksek bir turizm kenti olduğu­nu vurgulayan Girgin, medyada suni şekilde yaratılan pahalı ta­til algısının kent ve ülke ekono­misine zarar verdiğini, binlerce ailenin turizmden ekmek yedi­ğini dile getirdi.

Yüksek maliyetlerin sadece tu­rizmin değil, Türkiye’nin sorunu olduğunu ve bu durumun işletme­lerin genelini etkilediğini kayde­den Yiğit Girgin, “Bodrum’un ger­çek bir turizm destinasyonu ola­bilmesi için Antalya ve İstanbul’da olduğu gibi sezonun yıl geneline yayılması gerekli. “İnsanlar neden Bodrum’a gelmeli?” bunları orta­ya çıkarmalıyız.

Mevcut durumda elimizdeki kaynakları daha verim­li kullanmalıyız. Maliyetler konu­sunda sıkıntı yaşanıyor, maliyet sadece Bodrum Turizminin de­ğil, ülkenin sorunu ve artık bunun önüne geçecek hizmet alternatif­lerini ortak akıl ile üretebilmeli­yiz. Kentin geneline bakıldığında birçok farklı alternatif bulunuyor” diye konuştu.

Artık tek bir Bodrum yok

Yıllar içinde Bodrum’un yeni yatırımlar ve altyapı çalışmalarıyla büyüdüğünü, otellerin farklı bölgelerde farklı segmentte hizmet sunduğunu belirten Yiğit Girgin, “Yıllar önce bir tane Bodrum vardı. Bodrum’un merkezinde, yeme, içme, oteller, eğlence sektörü bir arada bulunuyordu. Şimdi kent çok gelişti, yeni yollar yetmez oldu, yeni inşaatlar çok arttı, genişledi, büyüdü. Burası bir balıkçı kasabasıyken turizm kenti haline geldi. Şimdi de inşaat kenti olmasından korkuyorum.

Bir karar vermeli ve Bodrum’u tanıtma faaliyetleri yürütürken, kenti korumacı önlemler de almalıyız. Nereye baksak inşaat görüyoruz, gelişim muhakkak iyidir fakat bir turizm kenti için bu bir handikap. Artık eskisi gibi, sezon içerisinde tek bir Bodrum merkezi yok. Tüm beldeleri ile bir çeşitlilik hakim. Herkese hitap edecek farklı alternatiflerle birlikte, yarımadanın kuzey kanadı lüks segmente hitap ederken, merkez ve diğer bölgeler daha çeşitli hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.