Bodrum turizmcileri isyan etti: Bodrum boş değil, pahalı değil

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum'daki otellerin boş olmadığına dikkat çekerek, ağustos ayında doluluk oranlarının yüzde 95'e yaklaştığını söyledi.

Kocadon, haziran ayında yaşanan düşüşün ise okulların geç kapanması ve üniversite sınavları nedeniyle yerli turizmden kaynaklandığını belirtti.

Kocadon, "Bodrum'da oteller boş değil. Bodrum'da oteller bugün itibarıyla yüzde 95'e yakın bir doluluğumuz var. Ama geçen hafta doluluk oranı ancak yüzde 60 civarında idi. Bu durum maalesef Bodrum için kötü bir şeydi. Temmuzun 10'undan itibaren Bodrum ciddi bir doluluğu yakaladı. Tamam, haziran ve mayıs ayında ciddi boşluklarımız vardı ama temmuzun ortasından itibaren önümüzdeki bu aydan sonuna kadar Bodrum en az yüzde 90 ve üstü dolulukla gidecek" dedi.

Haziran ayındaki düşüşün nedenlerine de değinen Kocadon, "Üniversite imtihanları ve okulların çok geç kapanması maalesef yerli turizmi çok etkiliyor. Çünkü Türkiye'de 22 milyon öğretmen ve öğrenci var. Okullar kapanmadan Türk halkı turizm faaliyetine başlamadığı için haziran ayını kaçırdık" diye konuştu.

"350-400 liraya yemek gayet mümkün"

Bodrum'daki fiyat tartışmalarına da değinen Kocadon, ilçede farklı bütçelere hitap eden işletmeler bulunduğunu söyledi.

Kocadon, fiyat tarifelerine ilişkin denetim mekanizmasına dikkat çekerek, "Fiyatlara da gelirsek, Bodrum'da her kesime hitap eden fiyat politikamız var. Eğer bugün döneri bir tarafta bin liraya yiyorsunuz, başka bir tarafta da 350-400 liraya yemek gayet mümkün. Aynı şekilde dondurma fiyatları da böyle. Çünkü bizim üyelerimiz Bodrum Ticaret Odasından fiyat tarifesi almak zorundalar. Bodrum Ticaret Odası üyesiyse fiyatları biz belirliyoruz. Mümkün olan aldıkları fiyatın üstüne çıkarlarsa ceza yemeleri gerekiyor. Ama şu ana kadar bizim fiyat tarifesinin üstüne satılmış bir fiyat şikayeti bize gelmedi" diye konuştu.

Bodrum'un "çok pahalı" olduğu yönündeki algının haksız biçimde oluşturulduğunu savunan Kocadon, farklı işletme türlerinin farklı fiyatlara sahip olmasının doğal olduğunu belirtti.

Kocadon, "Hiç kimse lüks bir araba ile Fiat arabasını mukayese etmiyorlar. Niye lüks araba çok pahalı da Fiat orta ölçekli diye? Bodrum'da da lüks bir restoran ile esnaf lokantası arasında maalesef fark var. Bu da doğaldır. Kişisine göre yiyecek, içecek bir ortamı var Bodrum'da. Ama maalesef en lüks restorana giriyorlar. Ondan sonra burası niye bu kadar pahalı diyorlar" ifadelerini kullandı.

Bodrum hakkında sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yapılan eleştirilere de değinen Kocadon, Bodrum'a gelmeden bölge hakkında olumsuz yorum yapanların bulunduğunu söyledi.

Kocadon, "Bodrum'a gelmeyenler de Bodrum'u çok kötü karalıyorlar. O da enteresan bir şey. Daha önce lahmacunla ilgili bir sürü yazılar vardı. Bir tanesini açtım. 'Nerede yemek yediniz' diye sordum. 'Ben Bodrum'a gelmedim' dedi. E niye iftira attınız? 'Herkes yazıyor diye ben de yazdım' diyor. Bodrum'daki bazı işletmelerin olumsuz uygulamaları tüm sektöre mal edilmemesi gerekir" dedi.

"Zor bir yıl olsa bile başarısız bir sezon geçirmeyeceğiz"

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz de otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 85 ila yüzde 90 bandının üzerinde olduğunu söyledi. Dengiz, "İyi bir noktada olduğumuzu kesinlikle belirtiyoruz. Bununla birlikte gelecek haftalarda da yoğunluk daha da artacaktır" dedi.

"Bodrum'da boşluklardan söz edemeyiz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin de Bodrum'un ulusal ve uluslararası ölçekte bilinen bir turizm destinasyonu olduğunu söyleyerek, "Türk turizminin gücünü, Bodrum turizminin de bu coğrafyadaki yerini test etmeye gerek yok. Gerek dünyada gerekse ulusalda bilinen bir markayız, bilinen bir destinasyonuz" diyerek Bodrum'un kötü anılmasının kendilerini üzdüğünü belirtti.