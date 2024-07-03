Bodrum'da oteller dolmadı, yüzde 20 indirim geldi: 'Fiyat algısı artık kalmadı'

Muğla'nın Bodrum ilçesi bu yıl hem yerli hem de yabancı turistten beklenen ilgiyi görmedi. Normalde yüzde 100 doluluğa ulaşan oteller bu yıl yüzde 70'lerde kaldı. Turizmciler de yabancı turistler için farklı kampanyalar başlattı.

Hürriyet'ten Özge Esen'e konuşan TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, temmuz ve ağustos aylarının konaklama sektöründe en yüksek fiyatların olduğunu hatırlattı.

Fiyatlar yüzde 50 arttı

Kuk, şöyle devam etti: “Oteller, fiyatları yüksek kaldığı için hem Avrupa pazarı hem Rus pazarına periyodik olarak indirim kampanyası başlattılar. Özellikle temmuz ayıyla ilgili son dakika satışlarında boş kalan odaları doldurmak için yüzde 10 ila 20 arasında indirim yapıldı. Şu an fiyatlar oldukça yüksek, geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla arttı. Bu da hem Avrupalı hem de Rus müşteriyi oldukça zorluyor. Avrupa’da pahalı ülkeler arasına girdik."

Otellerin doluluk oranlarının bugünlerde yüzde 100 olması gerektiğini belirten Kuk, “Doluluklar şu an yüzde 70-80 bandında. Yüzde 20’lik bir boşluk var. Sezonun en yoğun döneminde boşluk olması iyi bir sezon olmadığının göstergesidir. Geçen sene temmuz ve ağustos aylarında yüzde 100’lerdeydi” değerlendirmesini yaptı.

'Ekonomik kriz yerli turisti kaçırdı'

Bodrum’daki fiyatlarla ilgili de değerlendirme yapan Kuk, “Bodrum’da fiyat algısı kalmamış. Ekonomik krizde olan müşteri kitlemiz var ve doğal olarak yerli turisti kaçırıyor. Bodrum’da konaklama tesisiyle restoranlar paralel. Müşteri profili Bodrum’dan çekildiği zaman doğal olarak restoranlar da boş kalır" dedi.

'Artık görgüsüz turiste hizmet ediyoruz'

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir de “Bodrum’un müşteri potansiyeli son 5-6 senede çok değişti. İngilizler, Almanlar, Hollandalılar, Belçikalılar artık Bodrum’a gelmez oldu” yorumunu yaptı.

“Artık Bodrum’da tahmin edilebilir bir fiyat algısı yok” diyen Demir, “Bir restoranda balık 350 lira, yan taraftaki restoranda aynı balık 4 bin lira. Dünyanın hiçbir yerinde yan yana restoranlarda fiyat farkı yüzde 1000 fark etmez. Çünkü biz artık görgüsüz turiste hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu.

'Müşterisini kazıklamamış otellerde yüzde 100 doluluk var'

Demir, kendini yenileyemeyen ve trende ayak uyduramayan işletmelerin sıkıntı yaşadığını ifade ederek, “İsmiyle, kalitesiyle müşterisini kazıklamamış otellerde yüzde 100 doluluk var. Polonyalı, Belçikalı, İngiliz ağırlıklı yabancı misafirlerimizin tamamı 5 yıldızlı her şey dahil otellerde kalıyor. İnsanlar odam temiz olsun, yemeğim düzgün olsun istiyor. Bu tip bir tesislerde yer bulamazsınız. Mart ayından dolmuştur” dedi.