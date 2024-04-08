Bodrum'da turizm nisana hareketli başladı

Yerel seçimlerin demokratik ortamda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığını belirten Girgin, seçimin ardından gelen olumlu bir havayla birlikte yeni sezon beklentilerinin de yükseldiğini ifade etti.

”Piyasa canlandı”

Hem iç pazar hem de yurt dışından gelen tatilcilerin Bodrum'da piyasayı canlandırdığını kaydeden Yiğit Girgin, “Demokratik ortamda geçen yerel seçimlerin ardından oluşan olumlu havayla birlikte sektörde de hareketlilik yaşanıyor. Nisan ayında hem 9 günlük ramazan bayramının etkisi hem de yurt dışı uçuşlarının başlamasıyla birlikte Bodrum'da özellikle sahil bandındaki otellerde yüksek doluluklar söz konusu. Bayram tatilinde yüzde 70 - 80 doluluk beklediğimizi söylemiştim. Otel haricinde kendi evlerinde konaklayan vatandaşlarımız da Bodrum'a gelerek esnafın yüzünü güldürüyor. Şehirde yaşanan nüfus artışı ve çarşıdaki sirkülasyondan da bunu anlayabiliyoruz. Kent ekonomisinin canlanması hepimiz için sevindirici bir gelişme. Bunu yıl geneline yaymak için gerekli düzenlemeler ve çalışmalar kentin tüm aktörlerinin işbirliğiyle yapılmalı” diye konuştu.

Bodrum'da farklı fiyat alternatifleriyle konaklama imkânı bulunduğunu da vurgulayan Girgin, şöyle devam etti: “Bodrumda kişi başı 1.500 TL'den başlayan oda kahvaltı konaklama imkânı bulunuyor. Kişisel tercihlere ve otelin sunduğu hizmete göre fiyat farklılaşıyor. Tatil yapmak isteyenler kendine uygun bir alternatif seçebilir. Her zaman söylediğim gibi sezonun giriş ve çıkış aylarında makul fiyatlarla konaklama yapmak mümkün. Şu anda döviz stabil bir seyir izliyor. Ama yaz aylarına doğru yeniden yükselmesi bekleniyor.

Şu anda ekonomide sıkı para politikası uygulanmaya devam ediyor. Bunun etkilerini görmek de zaman alacaktır. Dövizin turizm sektörü için belli bir seviyede dengeli bir seyir izlemesi gerekiyor. Ülkemiz için istihdam sağlıyor, ciddi bir gelir üretiyor ve döviz getiriyoruz. Bir aksilik olmazsa, yaz sezonunda yüzde 100 doluluklara ulaşacağımızı söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız bayram dönemi için son dakika fırsatlarına, yaz dönemi için de hala devam eden erken rezervasyon fırsatlarına da muhakkak göz atsınlar. Rezervasyon koşullarına dikkat ederek, kesin rezervasyonlarını güvenilir noktalardan tamamlayarak yola çıkmaları önemli.”