Büyük dayanışma: Oteller kapılarını bu kez depremzedeler için açtı

Tüm Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin sarstığı bölgede yaraları sarmak, diğer yandan da afetten sağ kurtulanların sağlık ve güvenlik içinde barınmalarını sağlamak için tek yürek oldu. Türkiye'nin dört bir yanındaki oteller büyük bir dayanışma duygusu içinde depremzede vatandaşalara kapılarını açtı.

İzmir otelleri ‘tek yürek’ oluyor

İzmir Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir’in Konak ilçesindeki otellerde ağırlanan depremzede aileleri ziyaret etti. İlk etapta otellere yerleşen 60 depremzede ile bir araya gelen Batur, şimdilik 60 vatandaşın konakladığı iki oteldeki depremzedelerle bir araya geldi. Batur, “Bu acıyı tarif etmek çok zor. Çok büyük bir felaket yaşadık, üzüntümüz de çok büyük. Belediye ekiplerimiz halen deprem bölgesinde, ben de oradaydım. Yardım tırlarımızı düzenli olarak gönderiyoruz. Tek yürek olduk, bugünleri dayanışmayla aşacağımızı biliyoruz” diye konuştu.

Edirne otelleri depremzedeleri misafir ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Edirne’ye gelenler, otellerde misafir ediliyor. Depremzedeler, Edirne Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde otellere yerleştiriliyor. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, “Edirne’ye deprem bölgelerinden gelmek isteyen vatandaşlarımıza yeme, içme her türlü ihtiyaçlarını karşılamak noktasında hazırız” dedi. Duvan Otel sahibi Güven Duvan da Edirne’deki tüm otellerin depremzedelere kapılarını açtığını kaydetti.

Çeşme otelleri ilk etapta bin kişi ağırlayacak

Depremlerden etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 kişi, İzmir’in Çeşme ilçesindeki otel ve yazlıklara yerleştirildi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB), Alaçatı Turizm Derneği ve İlçe Belediyesi organizasyonuyla depremin yıkıma neden olduğu illerden İzmir’e gelen depremzedeler, yetkililerce karşılandı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, depremzedeler için ilk etapta 500 oda ayırdıklarını, yaklaşık 1000 kişiyi ağırlayacaklarını belirtti. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir de evini kaybedenlere barınma imkanı sağlamak için mücadele ettiklerini belirterek, “Ciddi talep görüyoruz. Şu anda kayıtlarımız yüzde 50’nin üzerine çıkmış durumda ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Çeşme olarak elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah acıları dindirmeye bir nebze yardımcı oluruz” dedi.

Marmaris otelleri, afetzedelere sahip çıktı

Kendi imkanları ve kurumlar aracılığıyla Marmaris’e gelen depremzedeler, kaymakamlık koordinasyonunda belirlenen yerlerde misafir ediliyor. İçmeler Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde karşılanan depremzedeler kayıtları yapılıp, sağlık ve psikolojik desteğin ardından konaklayacakları otellere götürülüyor. Depremzedeler, uygulama otelinin salonunda oluşturulan sosyal marketten ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Daha çok misafir ağırlamak için turizmcilere birlik beraberlik çağrısında bulunan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, “İlçemizdeki 46 otel ve apartta 2 bin 86 depremzedeyi konuk ediyoruz. Bin 431 afetzedeyi de yakınlarının yanında ağırlıyoruz. An itibariyle Marmaris’te 3 bin 517 misafirimiz var. Fedakar Marmaris halkı bu milli meselede elinden geleni yapmaya devam ediyor. Tesislerini açan değerli turizmcilere şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Kemer otelleri 24 saat hizmet veriyor

Afet bölgesinden uçakla Antalya Havalimanı’na ulaşan depremzedeler, Kemer ilçesindeki konaklayacakları otellere ulaşıyor. Kemer otelleri, tüm depremzedelere kucak açıyor. Valilik koordinasyonuyla kapılarını açan bölge otelleri, depremzedelere 24 saat hizmet veriyor. Otellerde sağlık hizmeti de verilirken çocuklar için oyun salonları hazırlanıyor. Genelde kış sezonunda kapalı olan çoğu bölge oteli, depremzedeler için kapısını açıp hazırlıklarını tamamladı.

Bilkent Otel, odalarını tahsis etti

Grup şirketleriyle deprem bölgesinde belirlenen ihtiyaçlara yönelik yardımlar götüren Bilkent Holding, Malatya projesindeki şantiyesini barınma amacıyla ihtiyaç sahiplerine açtı. Grup şirketleriyle birlikte 150 kişinin barınma ve tüm ihtiyaçlarını karşılayan holding, Bilkent Otel tarafından tahsis edilen odalarda Ankara Valiliği’nin yönlendirmesiyle ihtiyaç sahiplerinin konaklamasına olanak sağlıyor.

Depremzedeler Afyon’da termal otellere yerleşti

Depremlerden etkilenen yaklaşık 500 vatandaş, deprem bölgesinden getirildikleri Afyonkarahisar’da termal otellere yerleştirildi. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, “Afyonkarahisar’daki termal otellerimiz kapılarını depremzedelerimize açtı. Koordinasyon çerçevesinde yaklaşık 500 depremzedemiz buralarda konaklamaya başladı. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp acılarını paylaşmaya çalışacağız” dedi.

400 aile Tatvan’da ağırlanıyor

Depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 646 aile Bitlis’in Ahlat ve Tatvan ilçesinde misafir ediliyor. Depremlerin ardından kendi imkanlarıyla ya da kurumlar aracılığıyla kente gelen 246 aile Ahlat, 400 aile ise Tatvan ilçesindeki otel, yurt, öğretmenevi, sosyal tesis, konuk evleri ve evlere yerleştirildi. Tatvan ilçesinde misafir edilen 400 depremzede ailenin tüm ihtiyaçları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından karşılanıyor.

Diyarbakır otelleri de 14 bin kişiye kapı açtı

Diyarbakır ve Siirt’te de depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler ev, otel, yurt ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin ilk anından itibaren vatandaşın kullanımına açılan tesislerde 14 bin kişi kalıyor. Hatay ve Kahramanmaraş’tan Siirt’e gelen 400 aile de otel, yurt ve evlerde misafir ediliyor.

Bodrum ve Fethiye’ye 4 binden fazla kişi geldi

Depremzede aileler AFAD koordinesinde Bodrum ve Fethiye’deki birçok apart, otel, kamuya ait misafirhane ve evlere yerleştiriliyor. Şu ana kadar iki ilçeye 6 binin üzerinde depremzedenin geldiği belirtildi.

Palandöken’e Malatyalı 11 depremzede geldi

Palandöken Kayak Merkezi’ndeki bir otel kapılarını Malatyalı depremzedelere açtı. Erzurum’un önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken’deki bir otel, kapılarını akraba olan 11 Malatyalı depremzedeye açtı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depreme Malatya’da yakalanan akraba Doğruyol ile Şanlı ailesinden 11 kişi, kentlerine Kars’tan yardım götüren bir tur şirketiyle Erzurum’a geldi.

Giresun’da uygulama oteli hizmette

Giresun’da otel ve yurtlar, depremlerden etkilenenleri misafir ediyor. Giresun Valiliği koordinesinde, önceki gün Hatay ve Malatya’dan gelen 43 kişiden 34’ü Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giresun Uygulama Oteli’ne, 9 kişi ise Görele'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait KYK yurduna yerleştirildi.

İzmir Hilton binası depremzedelere açılacak

İzmir’in simge yapılarından Hilton Oteli binasının da depremzedelere açılacağı bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, otelin teknik inceleme ve düzenlemenin ardından depremzedeleri ağırlayacağını aktardı. Otel, işletmecisi Hilton tarafından 16 Ekim 2020’de kapatılmıştı. Bina, 30 Ekim 2020’de 117 kişinin öldüğü 6.6 büyüklünğündeki İzmir depreminde de geçici olarak depremzedelerin kullanıma sunulmuştu.

Antalya’da konuk sayısı 72 bini aştı

Türkiye’nin yaz turizmi merkezi Antalya’nın otelleri bu kez afetzedeler için kapılarını açtı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte ve ilçelerde misafir edilen depremzede sayısının 72 bini aştığını açıkladı. Yazıcı, kendi imkanlarıyla kente gelenlerin bu sayıya dahil olmadığını belirtti. Alanya ve Manavgat’ta daotelcilerle görüştüklerini aktaran Yazıcı, tadilatlarını bitirenotellerin yakın zamanda depremzedelerin hizmetine açılacağını kaydetti. Afetzedelerin çevre illere nakillerinin de yapıldığını belirten Yazıcı, “Bu akım başlayınca durumu iyi yönetebilmek adına şehre gelen depremzedeleri Burdur, Isparta, Denizli ve Konya’ya transfer ettik” dedi.