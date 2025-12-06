Dünyanın en çok turist çeken şehirleri belli oldu: Türkiye'den iki şehir ilk 10'a girdi.

Euromonitor International’ın 2025 Top 100 Şehir Destinasyonu Endeksi raporu yayınlandı.

Rapora göre 2025’te en fazla uluslararası ziyaretçi çeken şehirler şöyle sıralandı:

1- Bangkok (30.3 million)

2- Hong Kong (23.2 milyon)

3- Londra (22.7 milyon)

4- Makao (20.4 milyon)

5- İstanbul (19.7 milyon)

6- Dubai (19.5 milyon)

7- Mekke (18.7 milyon)

8- Antalya (18.6 milyon)

9- Paris (18.3 milyon)

10- Kuala Lumpur (17.3 milyon)

2025’te uluslararası ziyaretçi sayısında Bangkok 30,3 milyon seyahatle ilk sırada yer aldı. Hong Kong ikinci, Londra üçüncü, Makao dördüncü sıraya yerleşti. Antalya 18,6 milyon ziyaretçiyle sekizinci sırada öne çıkarken, İstanbul 19,7 milyonla beşinci oldu.

En Cazip 10 Şehir Destinasyonu listesi ise şu şehirlerden oluştu:

1- Paris

2- Madrid

3- Tokyo

4- Roma

5- Milan

6- New York

7- Amsterdam

8- Barcelona

9- Singapore

10- Seul

Turizm, sürdürülebilirlik, ekonomik performans, sağlık ve güvenlik gibi çok sayıda kriterin dikkate alındığı endekste Paris, rakiplerini geride bırakarak dünyanın en cazip şehri unvanını korudu. Notre Dame Katedrali’nin yeniden açılması ve Paris Saint-Germain’in (PSG) Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası kente akan futbol turizmi, bu artışta önemli rol oynadı.

Londra 18’inci sıraya düştü

Madrid ikinci sırada yer alırken, Roma dördüncü, Milano beşinci oldu. Amsterdam yedinci, Barcelona ise iki basamak yükselerek sekizinci sıraya çıktı. Buna karşın Londra, turizm altyapısında yüksek puan almasına rağmen turizm politikaları, güvenlik ve sürdürülebilirlik alanlarında geride kalarak 18’inci sıraya düştü.