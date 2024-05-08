Efes Antik Kenti ‘Gece Müzeciliği’ne açıldı

Hamide HANGÜL

Bacasız sanayi turizmde “Gece Müzeciliği” başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, SICPA Türkiye tarafından hayata geçirilen projeyle, Türkiye’nin tarihi mekanları ve kültürel mirası akşam saatlerinde de ışıklandırılarak gezilebilecek. İlk etapta Efes Örenyeri, ışıklandırılarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı. Böylelikle, özellikle yaz aylarında, sıcak nedeniyle tarihi yerleri gezemeyen turistler, artık geceleri de güvenli şekilde Efes’i gezme imkanına kavuşurken, gelen ziyaretçi sayısının da yüzde 25 artırılması hedefleniyor.

Açılışın ilk günü ziyaretçilerin yoğun katılım gösterdiği Gece Müzeciliği lansmanı öncesinde basın mensuplarıyla biraraya gelen SICPA Türkiye CEO’su Sami Çebi, “Gece Müzeciliğini Efe’te hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Sektörümüze yeni bir soluk getiren bu uygulamanın ülkemizin bu alandaki gelirlerini arttırma hedefine önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

84 noktaya 25 milyon turist

Türkiye’de müze ve ören yerlerini ziyaret eden ve etmeyi planlayan ziyaretçilerin, ilk teması SICPA Türkiye ile kurduğunu ifade eden Çebi, hizmet verdikleri müzelere gelen toplam ziyaretçi sayısının 2023 yılında 25 milyonu aştığını söyledi.

SICPA Türkiye olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı’na bağlı müze ve örenyerlerinde, toplam 84 noktada müzelerin bilet ve bilet ürünlerinin geliştirilmesi, satış kanallarının güçlendirilmesi ve genel ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi için 2018’den beri çalıştıklarını söyleyen Sami Çebi, “Bu doğrultuda tarihi ve kültürel mirasın korunarak sürdürülebilirlik ilkesiyle yaşatılmasını, bölgelerin ve antik kentlerin markalaşmasını, rekabet gücünü arttırarak yerel ve bölgesel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

500 bin daha artıracak

Türkiye turizmine karşı kurumsal bir sorumlulukları bulunduğunu açıklayan Çebi, bu sorumluluğun bilincinde, müzecilik, arkeoloji ve kültürel miras yönetimi alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, ziyaretçi deneyimini yükseltmek için kendilerini ve hizmetlerini sürekli güncel tutmaya özen gösterdiklerini vurguladı. Bunlardan birinin de Gece Müzeciliği projesi olduğuna işaret eden Çebi, Efes’e yoğun bir ziyaretçi ilgisi olduğunu, sadece geçen hafta sonu 1.300 kişi ziyaretçi aldıklarına işaret ederek, “Bu başlangıç için çok iyi bir rakam.

Efes, bayramda bir günde 20 bin ziyaretçi aldı. Yurt dışında böyle bir rakam yok” dedi. Gece müzeciliği ile ziyaretçi sayısının da artırılmasının hedeflendiğine işaret eden Çebi, “Biz gece müzeciliğiyle bunun üzerine minimum yüzde 25 eklemeye hedefliyoruz. Yani, artı 500 bin daha… Burada acenteler önemli. Onların gelip bakması, denemesi, programa eklemesi önemli. Ziyaretçilerin çok ciddi ilgi göstereceğini düşünüyorum” diye konuştu

Kruvaziyer turistini çekecek

Kruvaziyer turistini de gece müzeciliğiyle çekmek istediklerini söyleyen Çebi, “Bu gemiler genelde Kuşadası’na gelirler, gündüz gezilerini yaparlar. Biz bu gemileri gece de tutmak istiyoruz” dedi. Yerli ve yabancı ziyaretçi oranına yönelik bir soru üzerine Çebi, “Türkiye genelinde yerli-yabancı ziyaretçi oranı yüzde 59 ile yüzde 64 arasında değişim gösteriyor” dedi.

İşaret dili ve 17 dilde çeviri

Türkiye’de dijital ürün kullanımına yönelimin inanılmaz yüksek olduğuna vurgu yapan Çebi, “Yüzde 95 civarında mobil dijital kart satıyoruz. İnsanımız bunu kullanmak istiyor. Biz, 84 noktada 75’den fazla müzede bilet satışı gerçekleştiriyoruz. Kız Kulesi deniz ulaşımını da biz yapıyoruz. Dünyada ziyaretçilerin yüzde 2.5’-3’ü sesli rehberlik cihazı satın alıyor. Biz sesli rehberlikte çeviri dil sayısını 17’ye çıkarttık. Çince ve işaret dile de ekledik. Gelen ziyaretçiler kendi dilinde dinliyor” dedi. Çebi, müze karta da başladıklarını açıkladı. Çebi, gece müzeciliğini, dünyada Petro ve Pompei’nin yaptığını da sözlerine ekledi.