Ege kıyılarında yerli turist yoğunluğu

17 Haziran 2018

Denizi, kumu ve güneşiyle Türkiye'nin yaz turizm merkezlerinden Ege kıyıları sezona hızlı giriş yaptı.

"Ege Rivierası" olarak adlandırılan ve Fethiye'den Çanakkale'ye kadar uzanan bölgede yoğunluk gözlenirken, geçen yıl özellikle yerli turistin tercih ettiği Yunan adalarında ise turizmde düşüş yaşandı.

Çeşme, Ayvalık, Seferihisar, Bodrum gibi merkezlerden geçen yıl 1,5 milyon yerli turistin ziyaret ettiği Yunan adalarında bu sezon yüzde 50 düşüş yaşandığı bildirildi.

"Yunan adaları yolcu kaybetti"

Turyol Deniz Ulaşım Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Kadir İnandı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çeşme-Sakız hattında 2016'dan itibaren faaliyet gösterdiklerini söyledi.

İşlerinin geçen yıl işlerinin iyi olduğunu anımsatan İnandı, 2017'de ek seferler de koyduklarını hatırlattı.

Bu sezon talepte bir düşüş yaşandığının altını çizen İnandı, "Bu sene ek sefer koymadan bayram yoğunluğunu atlatacağımızı düşünüyoruz. Düşüş, yerli turistin artık iç piyasaya yönelmesiyle alakalı. Yunan adalarının bu anlamda yolcu kaybettiğini söyleyebiliriz." dedi.

Türk turizminin dünya standartlarının çok ötesinde olduğuna değinen İnandı, yolcuların beklentisinin değiştiğini dile getirdi.

Seçimlerden sonra iç ve dış turizmin canlanacağını ifade eden İnandı, "Yunan adalarını tercih eden yerli turiste geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 düşüş var. Bayramda yoğunluk var ama geçen yıl bu sayının iki katını taşımıştık." diye konuştu.

Latin Amerikalı turist sayısında artış

Talebin az olmasından dolayı fiyat değişikliğine gitmediklerini dile getiren İnandı, paket turlarda indirime gittiklerini belirtti.

Yunan adalarına giden turistlerin genelde yerli olduğuna işaret eden İnandı, şunları kaydetti:

"Özellikle son zamanlarda Latin Amerikalı yolcu sayısında artış var. Bunlar Türkiye'yi gezmek için gelmiş ama bir gün de ekstra olarak Sakız Adası'na günübirlik tur yapmak isteyen yolcular. Bu da şunu gösteriyor, Türkiye'ye yurt dışından gelen çok ciddi bir yolcunun geldiğini bunların da Yunanistan'daki yakın adalara gitmeye çalıştığını görüyoruz."