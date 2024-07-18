Emeklilerin KYK yurtlarında ücretsiz tatil uygulaması başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanan “Emeklilere Ücretsiz Tatil” projesine başvurarak yurtlarda kalmaya hak kazanan vatandaşlar, Antalya'da tatilin tadını çıkarmaya başladı.

Emekliler, 2023-2024 akademik yılın tamamlanmasından sonra temmuz ayında 1 aylığına açılan KYK yurtlarında, 15 Temmuz-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında bir hafta süreyle ücretsiz misafir edilecek. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Elmalı Hamdi Yazır yurdunda kalan emekliler memnuniyetini dile getirirken, bu uygulamadan herkesin faydalanmasını istediklerini dile getirdi.

"Türkiye genelinde müracaatın yüzde 25'i Antalya için yapılmış bulunmakta"

Emeklilerle kahvaltıda bir araya gelen Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü (SGK) Ali Duru, “Emeklilerimizin bir hafta da olsa mutlu ve huzurlu vakit geçirmeleri amacıyla Çalışma Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde ilk emekli grubumuzu ağırladık. Bu kapsamda bugün onlara Antalya'mızın ikramlarını sunduk. Ülkemize hizmet etmiş emektarlarımıza teşekkür etme babında katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Emeklilerimizin taleplerini dinledik, dikkate alınması açısından gerekli kurumlara ileteceğiz. Türkiye genelinde müracaatın yüzde 25'i Antalya için yapılmış bulunmakta. Antalya'nın turizm kenti olması sebebiyle talep fazla. Gelenlerin Antalya ekonomisine de katkısı oluyor, burada sadece kalma işlemini gerçekleştirdikleri için yeme içme vb. ihtiyaçlarının tamamını dışarda karşılıyorlar."

Antalya destinasyonunun güzelliği talebi artırdı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise, “Cumhurbaşkanımızın 2024 yılını Emekliler Yılı ilan etmesiyle birlikte bakanlıklarımız arası iş birliğiyle Türkiye'mizim emektarlarını şehrimizde ağırlıyoruz. Seyahatsever projemiz kapsamında da seyahat etmeyi seven gençlerimizi yurtlarımızda ağırlıyoruz, bu yıl da emektarlarımızı da misafir etmeye başladık. Şehrimizin doğal ve tarihi özelliklerini görmek isteyen vatandaşlarımız, Antalya'yı tanıyor. Antalya'nın inanılmaz bir destinasyon içinde oluşu tabii ki talebi artırıyor” diye konuştu.

"Bir daha böyle bir uygulama olursa hiç düşünmeden geliriz"

İstanbul'dan Antalya'ya 1 haftalık tatil için gelen Tülay Karyüz Çetinöz, 15 Temmuz Pazartesi günü Antalya'ya geldiklerini belirterek, geldikleri zaman kaldıkları ortamın videosunu çekerek arkadaşlarına ilettiğini ve herkesin bu uygulamadan faydalanması gerektiğini ifade etti. Çetinöz, “Projeyi güzel buldum, sabah çıktık akşama kadar gezdik. Lara'ya ve Konyaaltı bölgesine gittik, hafta sonu tekne turuna gidebiliriz. Daha önce günübirlik Alanya'ya gelmiştim, Antalya merkeze gelememiştim. Antalya merkeze ilk gelişim. Geldiğim zaman kaldığım yeri çekip arkadaşlarımla paylaştım. 'Haberimiz yoktu, neden bize daha önce söylemedin?' dediler. Bir mesaj üstüne geldik ama neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Herkese duyururuz. Benim hoşuma gitti" dedi.