Franchising ile otel sayısını arttırıp 3 bin kişi işe alacak

Mehtap HALICI

Van’da ticaret yapan İranlılar’ın konaklama ihtiyacına cevap vermek için bundan 47 yıl önce kapılarını açan Elite World Hotels, 2030 yılına kadar Türkiye genelinde 32 otele ulaşmayı hedefliyor.

Markanın ikinci kuşak temsilcisi olan Elite World Hotels Satış ve Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, şu anda Türkiye genelinde 8 olan otel sayısını 2030’da 32’ye çıkaracaklarını açıkladı. Başlangıçta sadece Elite World markalarının olduğunu ifade eden Bezaroğlu, şu anda Elite World Grand, Elite World, Elite World Comfy ve Elite World Go olarak 4 yeni markaları bulunduğunu söyledi.

Elite World Hotels’in bundan sonraki hedefinin ise franchising ve management modeli ile büyümek olduğunu söyleyen Emel Elik Bezaroğlu, “İlk franchising an laşmamızı Samsun Atakum’da Elite World Comfy markasıyla yaptık. Yurtiçinde 81 ilde çalışmalarımız sürüyor. Öncelikli olarak Avrupa, Amerika ve Rusya pazarında görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız bu saatten sonra markamızı daha yükseklere çıkarmak” dedi.

Yatırımcılara kendi isimlerini götüreceklerini ya da tercihe göre yatırımcılarının işletmesini alacaklarını ifade eden Bezaroğlu, markalarının turizm sektöründe iyi bir yerde olduğunu ifade etti. Bezaroğlu, şu anda Türkiye genelinde 8 oteli bulunan Elite World markasının franchising modelle 2030 yılına kadar 32 otel daha eklemeyi hedeflediklerini ve yaklaşık bin 500’e yakın çalışan sayısını da 4 bin 500’e çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

Gelecek vaat eden turizimde büyümeyi hedefliyor

Turizm ve otelcilik dışında başka alanlarda faaliyet göstermediklerini belirten Emel Elik Bezaroğlu, “Tüm yoğunluğumuz turizmle başladı ve otelcilikle devam etti. Bundan sonra da otelcilikle yolumuza devam edeceğiz” dedi. Türkiye’de güçlü bir turizm potansiyeli olduğunu belirten Emel Elik Bezaroğlu, turizm sektörünün günden güne büyüdüğünü ve otel çeşitliliğinin arttığını ifade ederek, “Talep fazlalaşıyor, giderek artacağına da inanıyorum.

Turizm sektörünün sıkıntıları olacak tabii çünkü pamuk ipliğine bağlı bir sektör. İnsanlar hapşırsa biz direkt etkileniyoruz, ona rağmen ertesi gün de toparlanabilecek çok dinamik bir sektörüz. Zorlukları da güzellikleri de var. Turizm gelecek vadettiği için biz bu kolda büyümeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu