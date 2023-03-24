Gastronomi ve ağırlama sektörü Antalya’da buluştu

Fikret ÇENGEL

20 yılı aşkın tecrübesi ile Gastromasa, Gastroway ve GastroAntep gibi Türkiye’de ve dünyada etki yaratan etkinlikleri hayata geçiren Sözen Organizasyon ev sahipliğinde, Türkiye’nin gastronomik değerlerini tanıtmak ve ülkemizi gastronomi turizminin ilgi odağı haline getirmek amacıyla düzenlenen III. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT; turizm, gastronomi ve ağırlama sektörü paydaşlarını Antalya Nest Convention Center'da bir araya getirdi. 20-21 Mart tarihlerinde “Hep birlikte: destinasyon & markalaşma” teması ile gerçekleştirilen FSUMMIT’te turizm profesyonelleri; dünyadaki trendler, yenilikçi yaklaşımlar, sürdürülebilirlik ve yatırım planları gibi pek çok konuyu ele alan panellerle turizm, gastronomi ve ağırlama sektörünü tüm yönleriyle ele aldı.

Açılışta konuşan Sözen Group CEO'su Gökmen Sözen etkinliğe destek veren tüm STK ve kurumlara teşekkür ederek gastronomi turizminin önemine işaret etti. Gastronomi turizmi açısından önem arz eden, dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemlerinden olan Michelin ve Gault & Millau’dan bahseden Sözen şunları kaydetti: “Dünyada restoranların derecelendirildiği 2 katalog bulunmakta. Bunlardan biri Michelin; Türkiye'ye geldi. Türkiye için çok önemli. Türkiye'nin restoran ve şef pazarlaması adına çok önemli. Ama dünyanın en iyi ikinci kataloğu olan Gault & Millau'yu da Türkiye'ye kazandırdık. Bunun için sadece İstanbul değil, dört destinasyon hedefledik. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, bunun yanında Akdeniz Bölgesini de ekledik. Çünkü Akdeniz turizm potansiyeli çok yüksek bir kent.” Dünyanın 17 ülkesinde yer alan Gault & Millau'yu Türkiye'ye getirmenin sevincini yaşadıklarını belirten Sözen, “Antakya ve Gaziantep çok önemliydi. Depremde, Gaziantep'te ve Antakya'da birçok mekân yıkıldı. Buradan şunun müjdesini vermek istiyorum. Biz onları yine derecelendirmeye sokacağız. Geçmişten aldığımız bilgiyle bunları yapacağız.” dedi.

Hem Türkiye’den hem de dünyadan önemli isimleri aynı çatı altında buluşturarak sektöre yeni bir soluk kazandıran FSUMMIT, bu yıl da ulusal ve uluslararası HoReCa, gastronomi, turizm ve ağırlama sektörlerinin yatırımcılarını, otel ve restoranların üst düzey yöneticilerini, gastronomi profesyonellerini, F&B direktörlerini, satın alma müdürlerini, şefleri, gastronomi yazarlarını, gastronomi ve turizm endüstrisinin destekçilerini, seyahat acentelerini, marin turizmi profesyonellerini ve sektöre değer katan; aralarında Ali Bahar, Melih Şahinöz, Kaan Kaşif Kavaloğlu, Tayyar Zaimoğlu, Zeki Özen, Ramazan Bingöl, Ali Can Aksu, Osman Ayık, Cengiz Barut, Mehmet Bahar, Ece Tonbul, Uğur Talayhan, Hediye Güral, Sadettin Cesur, Ömür Akkor, Maksut Aşkar, Cihan Kıpçak’ın ve dünyaca ünlü Michelin ve Gault & Millau ödüllü şefler Thomas Bühner, Yoshizumi Nagaya, Javier Cocheteaux, Javier Cocheteaux T., Joe Barza, Cristina Bowerman ve Luigi Taglienti’nin olduğu isimleri ağırladı.

Türkiye’nin gastronomi turizminde markalaşması için destinasyon çekicilik unsurunun ön plana çıkarılmasına odaklanan zirve, iki gün boyunca gerçekleştirilen birçok etkinlik ile paydaşlar arasında yeni diyaloglar kurulmasına vesile oldu. Türk gastronomi turizminin gelişimi, butik oteller, şehir otelleri, turizm destinasyonlarında restoranlar, gıda tedarik zincirleri ve seyahat acenteleri gibi önemli yapı taşlarının derinlemesine incelendiği panel ve konferanslarda, dünyadan ve Türkiye’den yatırımcılar, işletmeciler ve gastronomi profesyonelleri konuklara sektörel bilgi ve deneyimlerini aktardı. Oturumların yanı sıra workshop’lar, çözüm gösterileri ve tadım deneyimlerinin de yer aldığı organizasyonda, ziyaretçiler ayrıca ulusal ve uluslararası gıda, içecek, endüstriyel mutfak, turizm, masa üstü ekipman firmaları ve daha fazlasının ürünlerini sergiledikleri stantları ziyaret etme imkânı yakaladı.