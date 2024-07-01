"Gri listeden çıkış, turizm sektörünü olumlu etkiler"

Zühre KURT

Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana, Şanlıurfa, Bursa, Samsun ve Trabzon’un ardından Van’da yapıldı. Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Van’da açılışa katılan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılın bilançosunu çıkardı, sektörün gelecek dönem hedefleriyle ilgili bilgi verdi.

Bu yılın ilk 5 ayında 15 milyon 784 bin yabancı turist geldiğini, tahminen 3 milyon 300 bin gurbetçi vatandaşımızla birlikte Türkiye’ye bu yılın ilk 5 ayında toplam19 milyon ziyaretçi girişi olduğunu söyleyen Mehmet Nuri Ersoy: “Geçen yılın ilk 5 ayı ile karşılaştırdığımızda yüzde 12,5 artış söz konusu.

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye ilk 5 turizm ülkesinden biridir. Artık turizmin liderlik yarışında değişmez bir aktör konumundayız. 2028’de turist sayısında ilk 3’e, turizm gelirinde ilk 5’e girmek öncelikli hedefimiz. Geçen yıl 56 milyon 700 bin yabancı ziyaretçi ağırladık, bu seneki hedefimiz 60 milyon yabancı turist. Ziyaretçi sayısı sadece bir istatistik. Bizim için asıl önemli olan gelire odaklı bir sistemle çalışıyoruz. Şu ana kadar tüm rakamlar turizm gelirinde 60 milyar dolara ulaşacağımızı gösteriyor. Bizim için asıl önemli olan nitelikli turist dediğimizde kişi başı gecelik gelirde artış var mı ona bakıyoruz. Esas olan kişi başı gecelik gelir.

Geçen sene gerçekleşen kişi başı gecelik gelir 93 dolardı. Bu sene kişi başı gecelik gelir hedefimiz 103 dolar” dedi. Kırmızı bayrağın uçtuğu her şehir hedefimiz Bugün turizm noktasında üreten, büyüyen, gelişen, değişen, uluslararası alanda öncü ve örnek olan bir Türkiye olduğuna dikkat çeken Ersoy: “Kırmızı bayrak 330 şehirden uçuş yapıyor. Kırmızı bayrağın uçtuğu her şehir bizim için hedef destinasyondur. Oraya bir havayolu köprüsü kurduysak turist getirme potansiyelimiz var demektir. Geldiğimiz bu noktayı, elde ettiğimiz kazanımları koruyacak; sürdürülebilirlik ilkeleri temelinde daha fazlası ve daha iyisi için durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz.

Bunu da bölge bölge, il il ülkemizin bütününü kapsayan bir anlayışla, yerelden genele bütün potansiyelimizi değerlendirme kararlılığıyla gerçekleştireceğiz” dedi. Avrupa’da rakip İspanya Türkiye’nin çok destinasyonu ve ürünü olduğu için her rakip ülkeyi ayrı ayrı inceleyip, takip ettiklerini söyleyen Ersoy şöyle devam etti: “Avrupa coğrafyası olarak baktığımızda rakiplerimizin başında İspanya geliyor. Şehir turizmi ile ön plana çıkan Fransa da rakiplerimiz arasında. Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) dünyanın en büyük ve en etkili ajanslarından biri, 200 ülkede tanıtım yapıyor.

Eskiden sadece Türkiye için deniz, kum, güneş vardı şimdi TGA ile 60’dan fazla üründen söz ediyoruz. Arkeoloji ve gastronomi çok öne çıktı. Sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar attık. Yeni destinasyon hedefleri koyduk. Örneğin; Amerika’dan da turist getirebilmeliyiz, iki sebepten dolayı. Bir, nitelikli turist getiriyorsunuz harcama kapasitesi yüksek. İki, uzak olduğu için ortalama kalış süreleri daha uzun. Geçen yıl ülkemize gelen Amerikalı turist sayısı 1 milyon 380 bin.

Bu yıl 1 milyon 550 bine getirmeye çalışıyoruz, 2028’de de 2,5 milyon Amerikalı turist hedefliyoruz. Çin, Kore, Japonya hedef destinasyonlarımız arasında. Klasik pazarlardan da vazgeçmiş değiliz. Geçen yıl 3 milyon 850 bin civarında İngiliz turist geldi, bu yıl hedefimiz 4 milyon 400 bin. 2028 hedefimiz 5 milyon ama daha önce erişeceğiz bu hedefimize… Çinli turistlere özel kültürel, şehir turizmi, gastronomi ağırlıklı tanıtımlar yapıyoruz. Hedefimiz 2,5 milyona ulaşmak kademeli olarak. Tek tip turizm yapmamalıyız, tek bir ülkeye, tek bir pazara bağlı olmamalıyız.

Çeşitlilik önemli, 12 aya yaymalıyız turizmi. Bu sayede sektörün ihtiyacı olan nitelikli elemanları da istihdam edebiliriz. Her şehrin bir turizm master planı olmalı.” Enflasyonma mücadelenin başaralı sonuçlanması önemli Döviz kurlarından ihracatçılar kadar turizmcilerin de şikayetçi olduğunun söylenmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Enflasyon bizi de rahatsız ediyor turizmci olarak. Sektör olarak beklentimiz enflasyonla mücadelenin öngörülen tarihlerde başarılı bir şekilde sonuçlandırılması.

Zikzaklar olmasın, kalıcı, sağlıklı bir program olsun istiyoruz, önceliğimiz bu olmalı” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin gri listeden çıkması yatırım kriteri olarak önemlidir ve turizm sektörünü olumlu etkiler. Biz şunu gösterdik son 5-6 yılda, Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle krizlere açık bir ülke. Bunu değiştiremeyeceğimize göre, krizlere bağışıklı hale getireceğiz sektörümüzü. TGA’nın kurulma sebeplerinden biri de budur. Dayanıklı hale getirdik sektörümüzü, bu da yabancı yatırımcının Türk turizm sektörüne ilgisini artırdı” açıklamasında bulundu.

"7 milyon Alman ziyaretçi hedefini yakalarız"

operatörlerinden biri olan FTI grubunun 4 Haziran itibari ile operasyonlarını dünya genelinde durdurma kararı almasının ardından yapılan çalışmalar hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi: “Bakanlığımızca bir kriz masası oluşturduk. İlk olarak ülkemizde tatilde bulunan 25 binden fazla FTI misafirinin ülkelerine dönüşleri, herhangi bir mağduriyet oluşmasına izin verilmeden ve çok büyük oranda sorunsuz bir şekilde organize edildi.

İkinci olarak FTI bünyesinde buluna ileriye dönük 4 00 bin ziyaretçi rezervasyonunun minimum iptalle tekrar ülkemize yönlendirilmesi için çalışmalar yaptık. Başta firmaya atanan kayyum heyeti olmak üzere bu rezervasyonlara talip olan, içlerinde Türk kökenli operatörlerin de yer aldığı Almanya’nın önde gelen tur operatörlerinin yöneticileri ile görüşmelerimizi tamamladık.

Bakanlık ve Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) olarak, Almanya genelinde mevcut kampanyalarımıza ilave yoğun ve uzun süreli bir tanıtım kampanyasını da başlattık. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak, aldığımız bilgilere göre FTI misafirlerinin ileriye dönük Türkiye rezervasyonları çok büyük bir oranda yine Türkiye olarak gerçekleşmekte. Üçüncü olarak firma yetkilileri, Türkiye genelinde işletmelerden olan alacaklarının işletmelere olan borçlarından çok daha fazla olduğunu sözlü olarak beyan etmektedirler. Bu konudaki mutabakat süreci sürmektedir.

Sonuç olarak, krize tatilde yakalanan misafirlerin seyahat süreçlerinin diğer ülkelere nazaran sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olması, tur operatörleri ile başlattığımız yeni kampanyanın da olumlu etkisi ile süreci Türkiye olarak çok az kayıpla kapatacağımızı ve sezon başında belirlediğimiz 7 milyon Alman ziyaretçi hedefini yakalayacağımızı ön görüyoruz." Avrupa Şampiyonasına da değinen Ersoy, " Almanya’da 24 Temmuz’a kadar sürecek. Bu durum Almanların gelişini de etkiledi. Kamuda çalışanlar izin alamadı. Zor bir süreçte bunu başarıyoruz” diye konuştu.

Kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm

Van Kültür Yolu Festivali açılışında, Türkiye’de turizmi 81 ile ve 12 aya yayma çalışmaları doğrultusunda Van’ın ciddi bir proje ve uygulama merkezi olduğunu söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün 16 şehri kapsayan ve yaklaşık 8 ay sürecek bir kültür-sanat yolculuğu olan festivalimizin altıncı durağı Van’dayız.

Şüphesiz ki Van doğal, tarihî ve kültürel zenginlikleriyle; turizm potansiyeli ve ekonomisiyle, ayrıca Anadolu’ya giriş kapısı niteliğindeki konumuyla bölgenin önemli şehirlerinden biridir. Geniş bir akademisyen ekibince, masada ve sahada yürütülen bilimsel çalışmaların sonucu olan Van Turizm Master Planı 47 adet politika, 16 öncelikli alan ve bunlar doğrultusunda hayata geçirilmesi gereken 12 kapsamlı proje ile Van’ın kültür-turizm alanındaki geleceğini bugünden teminat altına almış ve yarına uzanan yol haritasını ortaya koymuştur. Sürdürülebilir ve rekabetçi bir büyüme için etkili turizm yönetimi, güçlü altyapı, cazip ürün ve etkili tanıtım. Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yönde atılmış bir adım olarak Van’ın bugününe ve geleceğine hizmet edecektir.”