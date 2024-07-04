Haziran ayında tüm Türkiye’deki tesislerin oda fiyatı ortalaması yıllık yüzde 73 arttı

23 binden fazla konaklama tesisine ait verileri inceleyen Neredekal.com, Haziran ayında tüm Türkiye’deki tesislerin 1 gecelik oda fiyatı ortalamasının geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 73 artış gösterdiğini açıkladı. Haziran ayında en çok oda fiyatı artışı yaşanan il ise yüzde 97’lik artışla Mersin oldu. Ardından yüzde 90’lık artışla Balıkesir ikinci olurken, Çanakkale yüzde 85’lik artış ile üçüncü oldu.

İlk tercih Antalya

Bayram tatillerinde favori olan Antalya, yaz tatili dönemi içinde popülerliğini koruyor. Bütçesine uygun şekilde tatil araması yapan tatil severler ise en çok Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Balıkesir için tatil aramaları yapıyor.



Tatil severlerin konsep tercihleri de aramaları şekillendiriyor. Her şey dahil otel aramaları yüzde 60, apart oteller yüzde 131, pansiyon aramaları yüzde 45, bungalov aramaları ise yüzde 196 olarak bir önceki aya göre artış gösterdi.

Konuyla ilgili olarak Neredekal.com CEO’su Gökahan Sivrikaya; ‘ Tatil severler bu sene dolu dolu bir tatil dönemi geçiriyor. Temmuz ve Ağustos dönemi için tatil planları yapılmaya devam ediyor. Erken rezervasyon dönemini değerlendiremeyenler için otellerin sundukları son dakika fırsatları tatil severlerin dikkatini çekiyor. Herkes bütçesine göre hayalindeki tatili şekillendirmeye çalışıyor. Aramalarda hala Antalya popüler durumda. Antalya her bütçeye uygun tema ’da konaklama alternatifi sunuyor. Tatil severlerde aramalarda tüm alternatifleri değerlendiriyor’ dedi.