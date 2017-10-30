Hindistanlı acenteler Dalaman'ı araştırıyor

30 Ekim 2017

Hindistan Seyahat Acentaları Federasyonu (TAFI) Olağan Kongresi için Muğla'ya gelen yaklaşık 650 Hint acente temsilcisi, Muğla ve turistik ilçelerdeki tarihi ve kültürel alanlarda incelemelerde bulundular.

Kültür Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletme Birliği (DOKTOB) ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) davetiyle gelen 650 kişilik acente yetkilisi, TAFI Olağan Kongresi'ne katılırken bir yandan da bölgenin güzelliklerini gezme fırsatını yakadı. Acente yetkilileri ileriki günlerde ise Nevşehir ve İstanbul’daki tarihi alanları gezecek.

TAFI Başkanı Praveen Chugh, yaptığı açıklamada, Federasyon olarak sürekli yeni yerleri görmeye çalıştıklarını söyledi. Yeni yerlerde buluşmayı ve kendi vatandaşlarını yeni yerlere getirmeyi hedeflediklerini belirten Chugh, Türkiye ve özellikle Dalaman hakkında da araştırmalar yaptıklarını, bölgeyi gördüklerinde çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Sadece kültürel ve turistlik anlamda değil, mimari ve doğal güzellikler anlamında da Muğla'da büyük farklılıklar gördüklerini vurgulayan Chugh, gelen vatandaşların ülkelerine dönüşte tahmin ettiklerinden daha fazlasını götüreceklerini belirtti.

"Farklı grupları bölgeye getireceğiz"

Uzun dönemli ilişkiler kurmayı düşündüklerine işaret eden Chugh, şöyle devam etti:

"Bu amacımıza ulaşırken yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Yani bizim kurmayı düşündüğümüz ilişkiler sadece turizm üzerine değil. Farklı grupları da getirmeyi düşünüyoruz. Mesela golf grupları olacak. Doktorların konferanslarını burada yapacağız. Düğünler de buna dahil. Bizim belirttiğimiz misyon ve vizyon çerçevesinde Bollywood da işe dahil olacak. Çünkü biz geri döndüğümüzde onlara buradan aldığımız bilgileri aktarıyoruz. Bizim verdiğimiz bilgiler çerçevesinde onlar da çalışmalarını yapacaklar."

Dalaman'daki kongreye çok farklı sektörlerden temsilcilerin katıldığını vurgulayan Chugh, ziraat, turizm, tıp ve film endüstrisinden katılımcılar bulunduğunu söyledi.

Chugh, katılımcıların bölgeyi de gezerek "hangi alanda hangi bölgede faaliyetler düzenlenebilir?" bu konuda çalışmalar yapacağını ifade etti.

Türkiye'ye 145 bin turist geldiğini ve daha sonra ciddi bir potansiyel olduğunu fark ettiklerini anlatan Chugh, "Türkiye'ye ülkemizden gelen 145 bin turist sayısının kısa bir sürede 400 bine ve çok daha büyük sayılara ulaşmasını bekliyoruz. Bunu geliştirmenin tek yolu havayoluyla iki ülkeyi bağlamak. Bugüne kadar Türkiye ile Hindistan'ı bağlayan Mumbai ve Delhi vardı. Bunun çoğalmasını biz ümit ediyoruz. Farklı destinasyonların ve farklı rotaların da buna eklenmesini bekliyoruz. Bu gerçekleşirse zannediyorum her yıl yüzde 15 ile yüzde 17 arasında artış olacaktır." dedi.

Türk-Hindistan Turizm Konseyi (TITC) Başkanı Emin Çakmak ise TAFI kongresinin bölgenin tanıtımı için çok önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Programın Muğla'nın yanı sıra ülke tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Çakmak, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları başta olmak üzere verilen tüm desteklerle birlikte çok büyük etkinliğe imza atmış olduk. İnanıyorum ki bu tanıtımlar devam ettiği sürece turist sayısında büyük bir artış sağlayacağız." diye konuştu.

"Hindistan'dan gelen ziyaretçi sayısı artacak"

Çakmak, 2006 yılında Hindistan'dan Türkiye’ye ziyaretçi sayısının 4 bin olduğunu belirterek, rakamın çok kısa sürede 150 bine çıktığını söyledi.

Hindistan’da orta düzeyde geliri olan 350 milyon nüfus bulunduğuna dikkati çeken Çakmak, şunları kaydetti:

"Hindistan dünyada hızla büyüyen üçüncü büyük ekonomiye sahip. Gerçek anlamda Hindistan'dan almamız gereken potansiyel, en az 1 milyon turist. Bir milyon turisti ülkemizde ağırlayabilecek ürünümüz, potansiyelimiz ve kapasitemiz var. Yeter ki hep birlikte özel sektör devlet, el ele, kol kola göstermiş olduğumuz tabloyu devam ettirelim. Birlikte çalışalım, beraber çalışalım. 2023'e gerek kalmadan 2021'lerde, 2022'lerde 1 milyon turisti ülkemizde görme şansımız var. Aslında hedefimiz daha da yüksek. 2 milyonlu rakamları görmek istiyoruz ama onları şu anda telaffuz etmek istemiyorum. Çok hayali bir rakam olduğunu düşünmesin insanlar ama 2 milyon turist rakamı bile Hindistan pazarı için hayal değil."

Çakmak, yapılan araştırmalara göre 2023 yılında Hindistan'dan 50 milyon insanın yurt dışına seyahat edeceğinin tahmin edildiğini, bugün 22 milyon Hint vatandaşının yurt dışına sadece bir kere değil iki kere ziyaret gerçekleştirdiğini bunun da 44 milyon ziyaretçi anlamına geldiğini vurguladı.

"Muğla ön plana çıkacak"

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur da Türkiye'nin turizm açısından dünyanın en mükemmel olanaklarına ve detaylarına sahip bir ülke olduğunu söyledi.

Hindistan ile bir yılı aşkın bir süre devam eden ilişkiler neticesinde dünyanın en büyük acenta grubu TAFI'nin Muğla'ya gelerek kongrelerini yaptıklarını ifade etti.

Kongre neticesinde karşılıklı düğün, film ve turizm organizasyonları yapılacağını anlatan Okutur, "Bölgemize turist gelmesi konusunda çok güzel mutabakat sağlanmış olup çok yakın bir zamanda bu bahsettiğimiz detaylarda artık Muğla ön plana çıkarak Hindistanla olan mükemmel bir turistik ilişkiler sağlanacak ve burada Hintli turistleri görmeye başlayacağız." dedi.

Kaynak: AA