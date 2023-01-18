HotelRunner 6.5 milyon dolarlık yatırım aldı

Yatırım turuna, şirketin ilk yatırımcılarından 212’nin yanı sıra Wix Capital, Founders Factory, Ascension Ventures, DHM ile seyahat ve teknoloji alanında Gerry Samuels, Melih Ödemiş, Daniel King ve Niels Gron’un oluşturduğu aynı zamanda şirketin danışma kuruluna da dahil olan bir melek yatırımcı grubu katıldı.

HotelRunner Kurucu Ortağı Arden Agopyan, 6.5 milyon dolarlık finansmanı çevrimdışı kalmış pazarlarda varlıklarını güçlendirmek, turizm teknolojileri alanında yetkin yazılım geliştiricileri, dikey ve sektörel uzmanları da bünyesinde barındıran yüksek nitelikli yetenek havuzunu genişletmek ve Türkiye’den tüm dünyaya yazılım ihraç etmesini sağlayan ileri teknoloji yatırımlarını sürdürmek için kullanacaklarını açıkladı.