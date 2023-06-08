İç turizme 9 günlük ‘kurban’ dopingi

Mehtap HALICI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıklaması, turizmcileri sevindirdi. Son yıllarda fiyatların artması nedeniyle yerli turistten umduğunu bulamayan turizmciler, bayram için rezervasyonları almaya başladı.

Kurban Bayramı’nda özellikle Antalya’da doluluğun yüzde 100’ü bulacağını söyleyen diyen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, “Sınavlar bitmiş olacak, tatil başlayacak. Ülkenin siyasi konjonktürü belirlendiği için belirsizlik de ortadan kalktı.

Artık insanlar tatil düşünmeye başlayacak” dedi. Yaz sezonunun yabancıların yanı sıra okulların tatile girmesi ve bayram tatili dolayısıyla Türk misafirlerin de gelmesiyle çok yoğun olacağını dile getiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, “Bayram tatilinin başlamasıyla iç turizm daha da hareketlenecek ve Akdeniz-Ege bandı çok yoğun olacak. Yüzde 100'e yakın doluluk bekliyoruz” dedi.

Bayramda şehir otelleri daha sakin olacak

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını memnuniyet verici olarak yorumladı. Bu tatilin sakin başlayan turizm sezonunu hareketlendireceğini söyleyen Eresin, “Kıyı bölgelerde yerli turist açısından turizm hareketi hızlanacak. Kıyılarda doluluklar yüzde 70-80’leri bulabilir” diye konuştu.

Şehir otellerinde ise yerli tatilci açısından her zaman olduğu gibi bayram döneminin sakin geçmesini bekleyen Eresin, “İstanbul başta olmak üzere şehir otellerinde ağırlıklı Körfez ve Ortadoğu’dan misafirlerimizi ağırlamayı umuyoruz” dedi.

Son dakika sıkıntıları olabilir

TatilSepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, Kurban Bayramı tatil süresinin 9 güne çıkarılmasının, turizm bölgelerinde talep ve rezervasyonlarda bir miktar artış olacağını öngördü.

Karayal’a göre, bayram tatili okulların zaten kapalı olduğu döneme denk geldiği için, önceki bayramlar gibi çok ciddi bir talep artışı olmayacak. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da tatilin 9 gün olmasının sektöre olumlu yansıyacağını söyledi.

Ancak son dakika birleştirmelerine yönelik bir eleştirisi olan Onaran, “Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde bayramların köprü yani birleşip birleşmeyeceği kurallı olarak belirlenmiş durumda, insanlar da buna göre çok önceden tatillerini ayarlamış oluyorlar” dedi.

Fiyatlar hala yerli turisti zorluyor

Erken rezervasyon fırsatlarına işaret eden Sanitas SPA & Wellness kurucu ortağıveturizm acentesi Medulux Health&Travel’ın sahibiŞebnem Akman Balta da erken rezervasyonda yüzde 25 indirim fırsatı bulunduğunu aktardı. Yurt dışında da okulların tatile girmesiveTürkiye’de havaların ısınması nedeniyleyabancı turistlerin rezervasyonlarını artırdığını söyleyen Balta, “Rezervasyonlar yüzde 121 artı.

Antalya’da yüksek sezonun başlaması ile rezervasyon yoğunluğu var.Euro ve dolardaki yükselişte yabancı turist ve sağlık turisti için ülkemizi cazibe merkezi yapıyor. Yerli turist açısındaneuro ve dolar paritesi yüksekliği rezervasyon yapmalarını olumsuz etkilemekte” diye konuştu.