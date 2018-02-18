18 Şubat 2018

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz Dağı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Hafta sonu tatili dolayısıyla Ilgaz'a ilgi gösteren ziyaretçiler, 1850 rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak, keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya yaptığı açıklamada, özellikle hafta sonları dağdaki yoğunluğun arttığını ifade etti.

Güzel bir sezon geçirdiklerini aktaran Akkaya, "Sömestir bitmesine rağmen yoğunluk devam ediyor. Çevre illerden akın akın insanlar buraya geliyor. Özellikle günübirlik ziyaretçiler hafta sonları buraya akın ediyor." dedi.

Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğunu belirten Akkaya, "Birçok yerde kar olmamasına rağmen Ilgaz'da kar yoğunluğu oldukça iyi. Geçtiğimiz günlerde 20 santimetre daha kar yağdı. Bunu bilen kayakseverler Ilgaz'a hafta sonunu değerlendirmek için geliyor." diye konuştu.

"Kış sporlarını sevenleri Ilgaz'a bekliyoruz"

Bölgeye gelen ziyaretçilerin hem piknik yaptığını hem de doğal güzellikler içinde eğlenceli bir hafta sonu geçirdiğini anlatan Akkaya, kış sporlarını sevenleri Ilgaz'a beklediklerini sözlerine ekledi.

İbrahim Bayram da her yıl Ilgaz Dağı'na tatil için geldiklerini ifade etti.

Yoğunluğun oldukça fazla olduğunu belirten Bayram, "Arkadaşlarla birlikte her yıl organize yapıp geliyoruz. Bu yıl 20 kişi falan varız. Üç gün boyunca Ilgaz'da kayak yapacağız." dedi.

Ilgaz'ın çok çeşitli olanaklar sunduğunu dile getiren Bayram, "Kayak yapmayı bilmeyenler kızakla kayabiliyor. Akşamları ise festival havasında geçiyor. Eğlence, müzik yapılıyor. Burası insanlara sadece kayak imkanı sunmuyor, dinlenmek için de güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA