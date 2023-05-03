İlkbahar için bungalov otel satışları geçen yıla göre yüzde 400 arttı

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, şehir hayatının yoğunluğuna ufak bir ara vermek isteyen seyahatseverler tatil yapacakları dönemlerde doğa içindeki tesislere yönelmeye başladı. Bu yönelimin bir sonucu olarak da bungalov otellere talep arttı.

Enuygun.com'un verilerine göre bu yıl ilkbahar için bungalov otel satışlarındaki artış geçen yıla göre yüzde 400'e ulaştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Enuygun.com Otel İş Geliştirme Müdürü Ferhat Uyanık "Bungalov oteller özelinde talep artışı çok normal. Çünkü şehir hayatına küçük bir ara vererek dinlenmek isteyen kişiler doğa içindeki tesislere yöneliyor. Bu da bungalov otel satışlarının artmasını sağlıyor. Doğa içinde tatil yapmak popülerleştiği için bungalov satışlarındaki artışların devam etmesini bekliyorum" ifadesini kullandı.

Enuygun.com verilere göre Türkiye'nin en popüler bungalov rotaları ise şu şekilde oluştu:

Sapanca

İstanbul'a yakın bir tatil bölgesi olan Sapanca, bungalov otel dendiğinde en çok aranan rota oldu. Sapanca'da doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve gölde su sporları gibi birçok açık hava aktivitesi yapılabiliyor.



İğneada-Kırklareli

İstanbul'a yakınlığı ile popüler bir destinasyon olan İğneada sessiz ve sakin bir doğa tatili düşleyenler için en uygun seçimlerden biri durumunda. İğneada ormanları ve gölü, yürüyüş, balık tutma ve yüzme gibi açık hava aktiviteleri için çdk uygun bir destinasyon. Konaklama seçenekleri arasında, çadırlar, bungalovlar ve orman evleri bulunuyor.

Ayvalık

Ayvalık, bungalov tatili yapmak isteyenler için de uygun rotalar arasında yer alıyor. Ziyaretçiler, doğanın ortasında, deniz manzaraları bungalov evlerde konaklayabiliyor, kendilerine yeşil ve mavinin huzurunu yaşayabileceği bir tatil hediye edebiliyor.

Olimpos

Antalya'nın güneyinde yer alan Olimpos, tatilcilerin doğayla iç içe olabilecekleri ve yerel yaşamı deneyimleyebilecekleri bir yer. Tarihi Olimpos antik kenti ile birleşen doğal bir ortamda konumlanan bungalov evler, doğal güzelliği, tarihi kalıntıları ve plajları ziyaretçilerini cezbediyor.

Rize

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden Rize, yemyeşil ormanları, cazibe merkezleri ve yaylaları ile tatilcileri ilgisini çekiyor. Burada bungalov tatili yaparak, doğanın güzellikleri keşfedebiliyor. Karadeniz'in doğal güzellikleri ile Rize, muhteşem manzaralar sunan bungalov konaklama seçenekleri ile doğal bir tatil için önemli bir seçenek.

Datça-Muğla

Kumsalları, doğal güzelliği ve tarihi kalıntıları ile ünlü Datça'nın, sakin plajları ve doğal güzellikleri her zaman cazibe merkezi konumunda. Burada yer alan bungalov ev seçenekleri, deniz manzarası eşliğinde huzurlu bir tatil yaşatacak.

Bozcaada

Ege Denizi'nin güneyinde yer alan Bozcaada, sakin atmosferi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Adanın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için uygun bir seçenek olan Bozcaada, zeytin bahçeleri ve üzüm bağları ile de ünlü.