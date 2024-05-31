'İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali' başladı

Göçün en iyi izlendiği noktalardan İnci Kefali Tabiat Parkı'nda Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı şirketlerin işbirliğiyle düzenlenen festival, mehteran takımı ve öğrencilerin halk oyunları gösterileriyle başladı. Üç gün sürecek festivale katılanlar, suyun tersine yüzen ve önüne çıkan engelleri aşmaya çalışan balıkların göçünü izledi, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin açtığı stantları gezdi.

"Atalarımızın bu mirasını gelecek nesillere aktaracağız"

Programda konuşan Vali Ozan Balcı, Van Gölü'nü korumak için önemli proje ve çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Van Gölü ve inci kefalinin önemli değerler olduğunu belirten Balcı, şunları dile getirdi:

"Van, doğasıyla, kültürü ile Türkiye'nin kıymetli bir kenti. Van Gölü de Türkiye'nin bir harikası. Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin de her yıl üreme göçü var. Bu, bir mucize. Biz de inci kefalini ve Van Gölü'nü korumak için çalışıyoruz. Bugüne kadar Valiliğimiz koordinesinde biyolojik arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi ve 5 ilçemize arıtma tesisleri yaptık. Dip çamuru temizleme çalışması yürüttük. Bizim asli vazifemiz, atalarımızdan aldığımız bu mirası gelecek nesillere aktarmak. İnci kefalini korumaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı da bu muhteşem göçü izlemeye davet ediyoruz."