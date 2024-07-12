İngiliz ve Alman turistler Didim turizmini canlandırdı

Geleneksel olarak İngiltere pazarından yoğun ziyaretçi çeken kent, aynı zamanda yaşamlarını burada sürdürmek isteyen çok sayıda İngilize de ev sahipliği yapıyor. Bu yıl yabancı turist sayısının arttığı ilçedeki otellerde, İngilizlerin yanı sıra Alman turistlerin de yoğun talebiyle doluluk önemli ölçüde arttı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ilçenin ağırladığı yabancı turist sayısının geçen yıla göre arttığını, 700-800 bin civarında olan yıllık ortalama turist sayısının yıl sonunda 1,5 milyonun çok üzerine çıkacağına inandığını belirtti.

Hareketliliğinin sebebi: Fiyat performans dengesi

Otel işletmecisi Burak Karakaya, temmuz ayında otelin tamamen dolu olduğunu, ağustos ayı için de yüzde 90 seviyesinde olduklarını ancak son dakika rezervasyonlarıyla bunun da dolacağını tahmin ettiklerini söyledi. Oteldeki misafirlerin yüzde 40'ının İngiliz, yüzde 30'unun ise Almanlardan oluştuğunu aktaran Karakaya, "Bu bizim için sevindirici bir durum. Gelen turistlerin hepsi de memnun ayrılıyor. Didim'de böylesi hareketliliğin sebebinin fiyat performansla ilgili olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.