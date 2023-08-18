İngiltere’de talebin en çok arttığı ülke Türkiye

Tur operatörü şirket, 2018 yılından beri Türkiye’ye uçuş programlarının yüzde 200 arttığını belirtti. İngiltere medyasında yer alan habere göre. fiyatların uygun olması, yıl boyunca güneşli bir ülke olması ve doğal güzellikleri Türkiye’yi cazip bir turizm merkezi haline getiriyor.

Şirkete göre Türkiye’yi en çok çiftler ve aileler tercih ediyor. Jet2holidays, 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 26’sı yakınlarından duyduğu için Türkiye’yi ziyaret etmek istediğini, yüzde 21’i ise uygun fiyatlar nedeniyle Türkiye’yi seçtiğini söyledi. Şirketin sorularını yanıtlayanların yüzde 53’ü Türkiye’nin dünyadaki en iyi tarih ve kültür mirasına sahip olduğunu, yüzde 44’ü ise en iyi sahillerin Türkiye’de olduğunu dile getirdi.