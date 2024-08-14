Instagram kapanınca, uçak biletleri değişim oranı yüzde 40'a çıktı

Biletbayisi.com'un açıkladığı verilere göre, ağustosta yurt içi destinasyonlarda Akdeniz ve Ege bölgeleri en çok tercih edilen yerler arasında yer alırken yurt dışında ise Roma, İtalya, Barselona gibi Avrupa'nın popüler şehirlerine olan ilgi dikkati çekti.

Otobüs sefer sayılarında artış söz konusu

Uçak bileti taleplerindeki dalgalanmalara rağmen, otobüs bileti satışlarında da belirgin bir canlılık gözlemlendi. Özellikle tatil beldelerine yönelik otobüs sefer sayılarında artış yaşanırken birçok kullanıcı, Instagram engelinin neden olduğu belirsizlikler karşısında otobüsle seyahati tercih etti.

Instagram'ın kapalı olduğu sürece dair bilgi de paylaşan şirkete göre, 8 günlük sürede özellikle tatil bölgelerine yönelik uçak bileti iptal ve değişim taleplerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış yaşandı. Bu durum, kullanıcıların seyahat planlarını son dakika değiştirmesine yol açarken Instagram'ın 10 Ağustos'ta açılmasıyla birlikte, iptal ve değişim taleplerindeki artış normal seviyelere geri döndü.