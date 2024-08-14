Instagram kapanınca, uçak biletleri değişim oranı yüzde 40'a çıktı
Biletbayisi.com, ağustosta yurt içi ve yurt dışı seyahat taleplerini, uçak ve otobüs bileti satışlarını, sefer düzenlemelerini ve araç kiralama hizmetlerini kapsayan verileri paylaştı. Instagram'ın kapalı olduğu 8 günlük sürece dair de bilgi paylaşan şirket, bu dönemde özellikle tatil bölgelerine yönelik uçak bileti iptal ve değişim taleplerinde yüzde 40 artış yaşandığını açıkladı.
Biletbayisi.com'un açıkladığı verilere göre, ağustosta yurt içi destinasyonlarda Akdeniz ve Ege bölgeleri en çok tercih edilen yerler arasında yer alırken yurt dışında ise Roma, İtalya, Barselona gibi Avrupa'nın popüler şehirlerine olan ilgi dikkati çekti.
Otobüs sefer sayılarında artış söz konusu
Uçak bileti taleplerindeki dalgalanmalara rağmen, otobüs bileti satışlarında da belirgin bir canlılık gözlemlendi. Özellikle tatil beldelerine yönelik otobüs sefer sayılarında artış yaşanırken birçok kullanıcı, Instagram engelinin neden olduğu belirsizlikler karşısında otobüsle seyahati tercih etti.
Instagram'ın kapalı olduğu sürece dair bilgi de paylaşan şirkete göre, 8 günlük sürede özellikle tatil bölgelerine yönelik uçak bileti iptal ve değişim taleplerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış yaşandı. Bu durum, kullanıcıların seyahat planlarını son dakika değiştirmesine yol açarken Instagram'ın 10 Ağustos'ta açılmasıyla birlikte, iptal ve değişim taleplerindeki artış normal seviyelere geri döndü.