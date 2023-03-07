ITB Berlin uluslararası turizm fuarı 4 yıllık aranın ardından kapılarını açtı

Bu yıl 3 gün sürecek ITB Berlin, sadece ticari ziyaretçiler tarafından takip edilebilecek.

Türk turizmciler fuarda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından kiralanan 550 metrekarelik alanda yerini aldı. Ayrıca Türk Hava Yolları (THY) gibi Türkiye’nin büyük şirketlerinin yanında ülkenin önemli otel zincirleri ile sağlık turizm şirketleri de fuarda stant kiralayarak tanıtımlarını gerçekleştiriyor.

Turizmciler, Türkiye’nin en önemli pazarlarından birisi olan Alman turizm pazarına ve diğer ülkelerden gelecek konuklara Türkiye’yi anlatacak.

Yılda bir düzenlenen ve çok sayıda ülkeden turizm sektör temsilcisinin katıldığı ITB Berlin fuarı, 9 Mart’ta kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Son üç yıldır salgın nedeniyle yapılamayan ITB Berlin, alanında dünyanın en büyüğü olarak kabul ediliyor. Fuarda, bu yıl 150 ülkeden yaklaşık 5 bin 500 firma yer alıyor.

Popüler seyahat destinasyonları ve turizmdeki en son yeniliklere ek olarak, fuarda dünyada turizmi etkileyen krizlerle nasıl başa çıkılacağı da masaya yatırılacak.

Bu yılın konuk ülkesi Gürcistan

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck’in resmi açılışını yaptığı fuarın bu yılki konuk ülkesi Gürcistan olacak. Türkiye, 2010 yılında ITB'de konuk ülke olmuştu.

Habeck, fuara ilişkin değerlendirmesinde, daha sürdürülebilir turizm çağrısında bulunarak, "Dünyayı keşfetme özgürlüğü, onu yok etmek için bir gerekçe olamaz." dedi.

Çok sayıda ulusal ekonomide ekonomik refah için uluslararası turizmin önemini vurgulayan Habeck, "Küresel olarak, on işten biri turizme bağlıdır. Salgın bunu bizim için acı verici bir şekilde netleştirdi." ifadesini kullandı.