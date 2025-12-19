İzinsiz uçuşa 1.3 milyon TL ceza

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da, sıcak hava balonlarına yönelik alan bazlı ve koruma odaklı yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kapadokya Alan Başkanlığı, “Gözet, Koru ve Yaşat” ilkeleri doğrultusunda balon faaliyetlerini daha sıkı kurallara bağladı.

Gün doğumunda yaklaşık 156 balonun havalandığı bölgede, özellikle kalkış ve yer hizmetleri sırasında oluşan kontrolsüz yoğunluğun peribacaları ve doğal habitat üzerinde risk yarattığı tespit edildi. Paşabağları, Zelve, Kılıçlar, Zemi, Güllüdere ve Kızılçukur gibi hassas vadilerde geçmişte izinsiz yapılan faaliyetlerin doğal dokuya zarar verdiği belirtildi.

Yeni düzenleme kapsamında balonlar yalnızca Alan Başkanlığı tarafından belirlenen ve izin verilen noktalardan havalanabilecek. Bu alanlarda kontrollü giriş-çıkış sistemleri, otoparklar, ziyaretçi karşılama üniteleri ve seyir alanları içeren çevre düzenlemeleri yapılacak.

7174 sayılı Kanun kapsamında, izin dışı alanlarda gerçekleştirilen her bir balon faaliyeti için balon başına 1 milyon 386 bin 673 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek. Yetkililer, düzenlemenin temel amacının güvenlik ve koruma olduğunu vurguluyor.

Yeni uygulamalar, Kapadokya’daki balon işletmeleriyle düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Alan Başkanı Cem Aslanbay’ın ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde uçuş güvenliği, yer hizmetleri ve yolcu transfer süreçleri ele alındı.