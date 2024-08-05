Kalitemiz Yunanistan'ın çok üzerinde
Konaklama tesislerinde fiyatların bir yıldır artmadığını söyleyen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “Türkiye’de otel ve servis kalitesi dünyada en üst seviyede. Yunanistan’la karşılaştırılmamalı" açıklaması yaptı.
Hamide HANGÜL
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye’de konaklama tesislerinde fiyatların bir yıldır artmadığını söyledi. Eresin, otel konaklama fiyatlarına ilişkin şunları söyledi: “Bizim şu anda yabancılarla yaptığımız kontrat (fiyat), geçen yıl yaptığımız kontrat. Türkiye’de turizm ve konaklama sektörü, geçen yılki fiyatlarda.
Ancak biliyorsunuz ki döviz kurlarında artış olmadı. Dolayısıyla o bizi biraz zorda bırakıyor. Yani enflasyonist ortamda kazancınız aynı kalmış gibi gözüküyor. Yabancılarla sözleşme değiştirme değiştiremiyorsunuz. Turizmcinin, konaklamanın yaşadığı şu anki sıkıntı, fiyatların geçen yılla aynı olması.”
“Lütfen otellere gidip yemek yiyin"
Türkiye’de turizm işletme belgeli tesislerin fiyatlarının bir yıl önceden onayladığına işaret eden Müberra Eresin, “Sonra siz o fiyatı yükseltemezsiniz” dedi. Otel fiyatlarının geçen yılla aynı seviyede olduğunun, yurt dışı kuruluş raporlarının da kanıtlar nitelikte olduğunu belirten Eresin, “Orada da gözüküyor. Ortalama oda fiyatlarımız, döviz bazında da TL bazında da aynı çıkmış. Benim aslında bütün tavsiyem şu: Lütfen otellere gidip bir yemek yiyin. Otellerdeki fiyatları göreceksiniz” şeklinde konuştu.
Bazı Türk vatandaşlarının tatil için Yunanistan’a gitmesi konusuna da değinen Eresin, Türkiye ve Yunanistan’ın karşılaştırılacak iki ülke olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:
“Yunanistan’da aldığınız hizmet, kaldığınız otel, insanlar gittiklerinde ne bulacaklarını biliyorlar ve katlanıyorlar, gidiyorlar. Ancak Türkiye’de o hizmeti sunsanız ya da o tip otelleriniz olsa ki Türkiye’de yok gerçekten… Türkiye olarak, dünyada üst sıralarda yer alıyoruz otel kalitesi ve servis kalitesinde. O misafirler Türkiye’ye geldiğinde, orada gördükleri hizmeti kabul etmezler. Çünkü beklentileri o değil. Yunanistan’da yeme, içme, deniz standart, ancak Türkiye öyle değil, kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Başka bir binaya giriyorsunuz. Yunanistan’da öyle değil.”
Turizm sektöründe ilk yarıyıl sonuçlarını da değerlendiren Eresin, rakamları daha yüksek beklediklerini, ancak tüm dünyada olup bitenlere rağmen, Türkiye’ye giriş rakamlarında düşüş olmadığını bildirdi.
Turnuva sonrası artış olur
Müberra Eresin, olimpiyat sonrasının sezon sonu gibi düşünülmemesi gerektiğine işaret etti. Turizmde eylül, ekim ve kasım aylarının, dolulukta Kasım 15’e kadar yılın en önemli ayları olduğunu ve dolulukta yüksek fiyatlı işler olduğunu kaydeden Eresin, “Yani önceden satılmıştır. O misafirler, bütün dünyayı dolaşan misafirlerdir.
Daha üst gelir seviyesindeki turistler eylül, ekim ve Kasım 15’e kadar seyahat eder. Dolayısıyla turnuva sonrası bir artış olur, orası kesin” diye konuştu. Eresin, yüzde kaç artış bekledikleri konusunda, “Geçen yılın üzerinde olmasını bekliyoruz. Rakamlar bize onu gösteriyor” dedi.