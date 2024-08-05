Kalitemiz Yunanistan'ın çok üzerinde

Hamide HANGÜL

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Mü­berra Eresin, Türkiye’de konaklama tesislerinde fiyatla­rın bir yıldır artmadığını söyledi. Eresin, otel konaklama fiyatları­na ilişkin şunları söyledi: “Bizim şu anda yabancılarla yaptığımız kontrat (fiyat), geçen yıl yaptığı­mız kontrat. Türkiye’de turizm ve konaklama sektörü, geçen yıl­ki fiyatlarda.

Ancak biliyorsunuz ki döviz kurlarında artış olmadı. Dolayısıyla o bizi biraz zorda bı­rakıyor. Yani enflasyonist ortam­da kazancınız aynı kalmış gibi gö­züküyor. Yabancılarla sözleşme değiştirme değiştiremiyorsunuz. Turizmcinin, konaklamanın ya­şadığı şu anki sıkıntı, fiyatların geçen yılla aynı olması.”

“Lütfen otellere gidip yemek yiyin"

Türkiye’de turizm işletme bel­geli tesislerin fiyatlarının bir yıl önceden onayladığına işaret eden Müberra Eresin, “Sonra siz o fi­yatı yükseltemezsiniz” dedi. Otel fiyatlarının geçen yılla aynı sevi­yede olduğunun, yurt dışı kuru­luş raporlarının da kanıtlar nite­likte olduğunu belirten Eresin, “Orada da gözüküyor. Ortalama oda fiyatlarımız, döviz bazında da TL bazında da aynı çıkmış. Benim aslında bütün tavsiyem şu: Lüt­fen otellere gidip bir yemek yiyin. Otellerdeki fiyatları göreceksi­niz” şeklinde konuştu.

Bazı Türk vatandaşlarının tatil için Yunanistan’a gitmesi konu­suna da değinen Eresin, Türkiye ve Yunanistan’ın karşılaştırıla­cak iki ülke olmadığını dile geti­rerek, şöyle devam etti:

“Yunanistan’da aldığınız hiz­met, kaldığınız otel, insanlar git­tiklerinde ne bulacaklarını bili­yorlar ve katlanıyorlar, gidiyor­lar. Ancak Türkiye’de o hizmeti sunsanız ya da o tip otelleriniz ol­sa ki Türkiye’de yok gerçekten… Türkiye olarak, dünyada üst sı­ralarda yer alıyoruz otel kalitesi ve servis kalitesinde. O misafir­ler Türkiye’ye geldiğinde, orada gördükleri hizmeti kabul etmez­ler. Çünkü beklentileri o değil. Yunanistan’da yeme, içme, deniz standart, ancak Türkiye öyle de­ğil, kendinizi çok iyi hissediyor­sunuz. Başka bir binaya giriyor­sunuz. Yunanistan’da öyle değil.”

Turizm sektöründe ilk yarı­yıl sonuçlarını da değerlendiren Eresin, rakamları daha yüksek beklediklerini, ancak tüm dünya­da olup bitenlere rağmen, Türki­ye’ye giriş rakamlarında düşüş ol­madığını bildirdi.

Turnuva sonrası artış olur

Müberra Eresin, olimpiyat sonrasının sezon sonu gibi düşünülmemesi gerektiğine işaret etti. Turizmde eylül, ekim ve kasım aylarının, dolulukta Kasım 15’e kadar yılın en önemli ayları olduğunu ve dolulukta yüksek fiyatlı işler olduğunu kaydeden Eresin, “Yani önceden satılmıştır. O misafirler, bütün dünyayı dolaşan misafirlerdir.

Daha üst gelir seviyesindeki turistler eylül, ekim ve Kasım 15’e kadar seyahat eder. Dolayısıyla turnuva sonrası bir artış olur, orası kesin” diye konuştu. Eresin, yüzde kaç artış bekledikleri konusunda, “Geçen yılın üzerinde olmasını bekliyoruz. Rakamlar bize onu gösteriyor” dedi.