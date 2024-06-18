Kapadokya'ya gelen her 8 turistten biri balona bindi

Bu yılın ocak-mayıs döneminde 1 milyon 656 bin 592 turistin ziyaret ettiği bölgede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, 185 bin 443 kişi balon turuna katıldı.

Kapadokya'nın manzarasını, ocakta 17 bin 963, şubatta 34 bin 663, martta 42 bin 612, nisanda 59 bin 915, mayıs ayında ise 30 bin 290 kişi gökyüzünden izledi. Bölgede rüzgar ve yoğun yağışın olmadığı günlerde gün doğumu vaktinde gerçekleştirilen sıcak hava balon turuna geçen yılın aynı döneminde 161 bin 912, bir önceki yıl ise 179 bin 88 turist katılmıştı.

Turistlerin favorisi: Gün doğumu turları

Balon pilotu Vahit Serttaş, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kapadokya'daki turistik merkezlerin kuşbakışı izlenmesine olanak sunduklarını ve ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Kapadokya'daki vadilerde gezi düzenlendiğini, bazı yerlerin havadan daha net keşfedebildiğini anlatan Serttaş, "Gün doğumu saatinde gerçekleştirdiğimiz tura ilgi yüksek" dedi.