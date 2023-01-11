Kar bulamayan tatilci güneye inecek

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Geçen iki yılı pandeminin gölgesinde kapatan kayak turizmi, heyecanla yeni sezon açılışını beklerken bu kez de ‘karsızlık’ engeline takıldı. Türkiye’nin popüler kayak pistlerinden Bursa Uludağ, Bolu Kartalkaya, Kars Sarıkamış, Erzurum Palandöken ve Kayseri Erciyes gibi merkezlerde beklenen yoğun kar yağışı gelmeyince otellerde rezervasyon iptalleri başladı. Sömestir tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen tatilciler, alternatifler aramaya başladı. Önümüzdeki iki hafta içinde beklenen kar gelmezse tatilcinin yeni adresi güney otelleri ya da termal oteller ve kültür turları olacak gibi duruyor. Tatilsepeti’nin Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, kayak bölgelerinde kar olmadığı için sömestir dönemi rezervasyonlarında iptallerin başladığına dikkat çekti. Küçükyılmaz’a göre, gelecek hafta da kar yağmazsa talep güney otellerine kayacak. ETS Tur Operasyon Direktörü Bora Genç’e göre de kar olmazsa kayak oteli de bir anlam ifade etmiyor. Bu nedenle müşterilerin alternatif arayışında olacağına işaret eden Genç, özellikle Antalya’daki otellerin bu süreçte ön plana çıkabileceğini belirtti.

Yurtdışı cazibesini kaybetti

Küresel iklim krizinin getirdiği kuraklık sadece Türkiye’deki kayak merkezlerini vurmadı. Avrupa’da da Fransa, İsviçre gibi lokasyonlarda bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle sezon beklenenin altında geçiyor.

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür’e göre, ek olarak kurda yaşanan artışlar da yurtdışı tatilleri daha maliyetli hale getiriyor. Fransa gibi yurtdışı kayak merkezlerinde de kar olmadığına işaret eden Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, Bulgaristan gibi bölgelere olan ilgiyi de ‘hatırı sayılır değil’ şeklinde yorumladı.

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür: Kış turizminde termal ve doğanın payı artıyor

Sömestirin turizm için kış aylarının en hareketli dönemi olduğunu söyleyen NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, “Yakın döneme kadar kış turizmi denildiğinde akla hep kayak tesisleri geliyordu. Ama son yıllarda termal, kültür ve doğa turizmi de kış turizminden aldığı payı yükseltiyor. Biz de sömestirde konfor ve eğlencenin buluştuğu konaklama deneyimleri sunuyoruz. NG Afyon’da açık havada sıcak termal havuz keyfi, NG Sapanca ve NG Enjoy’da doğa ile bütünleşen yürüyüş, bahçede ateş/şömine gibi etkinliklerin yanı sıra sömestir özel programında çocuklar için birçok keyifli aktivite de hazırladık” dedi. Yerli turistlerin sömestirde yurtiçindeki bölgelere yöneldiğini dile getiren Güral Gür, “NG Hotels olarak tesislerimizde 12 ay boyunca hizmet veriyoruz. Şu an Sapanca tarafında da Afyon tarafında da ocak sonu ve şubat başında yüksek doluluk oranları bekliyoruz” dedi.

Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz: Talep güneye kayacak

Türkiye’deki kayak bölgelerinde kar olmadığını ve sömestir dönemi rezervasyonlarının iptal edilmeye başladığını açıklayan Tatilsepeti’nin Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, “Erken dönemde yapmış olduğumuz satışlarla ilgili iptal, iade talepleri alıyoruz. Tarih değişiklikleriyle ileri tarihlere almaya çalışıyoruz. Maalesef durum iyi değil, beklentimiz kar yağması” dedi. Kayak otellerinin şuan boş kaldığını ifade eden Küçükyılmaz, gelecek hafta da kar yağmaması durumunda talebin güney otellerine kayacağını belirtti. Küçükyılmaz, “Güneyde otellerin bir çoğu açık. Sezonda otel fiyatları çok aşırı arttı. Herkes hala kar bekliyor ama önümüzdeki hafta yağmazsa güney bölgelere ilgi artar” diye konuştu.

ETS Tur Operasyonlar Direktörü Bora Genç: Kar gelmezse alternatif bölgeler öne çıkacak

“Kar kayak severin motivasyonudur” diyen ETS Tur Operasyonlar Direktörü Bora Genç, sözlerine “Kar hala gelmedi, geldi dediklerimiz de suni kar. Bu nedenle müşterilerimizin iptal etme ya da erteleme hakkı var. ETS olarak bunun garantisini veriyoruz veya kar olacak başka bir tarihe erteliyoruz” diye devam etti. Sömestir sınırlı bir zaman dilimi olduğu için kar tatili isteyenleri yapay kar üreten pistlere yönlendireceklerini söyleyen Genç, önümüzdeki iki hafta içerisinde de kar beklendiğini hatırlattı. Kışın insanların önce kayak tatili baktığını kaydeden Genç, “Kar yoksa Abant, Sapanca, Bursa gibi termal oteller; daha büyük imkanlı Antalya otelleri gündeme gelecek. Sömestir tatili için müşteri bakıyor ama satın alma için biraz daha kar yağacak mı onu bekliyor. Kar imkanı olmazsa talep kayacaktır” dedi. Genç, bu durumun kayak otellerinde daralma yaratacağına dikkat çekti.

Sarıkamış’ta iptaller gelebilir

Oyun Kampta Çocuk ve Aile Kampları kurucusu ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Asya Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Belma Atakan Özay, özellikle Uludağ’da ödemesi yananlar olduğuna işaret etti. Atakan Özay, kayak turizmine alternatif olarak Kazdağları bölgesinin ön plana çıkmaya başladığını söyledi. Özay Bolu'nun da gözde lokasyonlar arasına girdiğini belirtti. Kar yağışının olmaması nedeniyle kış turizmine ilginin azaldığını söyleyen Düş Patikası’nın kurucusu Barış Ataç, “Yapılan rezervasyonların birçoğu iptale dönüştü, kayak otellerinin de çoğu açılmadı. Kış deyince akla ilk gelen destinasyonlardan Kars da bu kaderi maalesef paylaştı. Çıldır Gölü’nün donmaması ve Doğu Ekspresi treninin acentelere yasaklanmasından dolayı da ilgi düşük” dedi. Sömestir dönemi için 6 lokasyonda 16 kampları bulunduğunu açıklayan Küçük Filozoflar Kampta’nın kurucusu ve Genel Koordinatörü Zeynep Şahin, kar olmaması nedeniyle özellikle Uludağ gibi lokasyonlarda iptaller yaşandığına dikkat çekti. Sarıkamış’ta da benzer tablonun yaşandığını belirten Şahin, “Sarıkamış için bize de iptaller gelecektir. Birkaç güne netleşir” dedi.

Dünya Kar Festivali yapılmayacak

İsviçre Alpleri'nde bu yıl yeterli kar yağışının olmaması, kayakçılar ve kayak merkezindeki işletmeciler için problem olmayı sürdürüyor. Avrupalılar ocak ayında güneşli ve sıcak havanın tadını çıkarırken bu tablo İsviçre'deki kayak turizmini olumsuz etkiledi. İsviçre Alpleri'nde mevsime göre olağandışı bir sıcaklık yaşanırken 1 Ocak'ta Alpler'in kuzeyinde 20.9 derece ile “tüm zamanların en yüksek ocak ayı sıcaklığı” kaydedildi. Alpler'deki sınırlı kar, özellikle alçak kesimlerdeki kayak teleferiklerinin kapanmasına neden oldu. 2 bin metrenin üzerinde yer alan dağlarda kar yağışı görülürken daha alçak bölgeler bu yıl yeterli kar yağışı almadı. Bern kentine bağlı Grindelwald köyünde her yıl geleneksel olarak yapılan Dünya Kar Festivali de iptal edildi.