Karadeniz'in mavi bayraklı plaj lideri: Samsun

Plajlar için mavi bayrak almanın kolay olmadığını aktaran İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri,

"Denize kıyısı olmayan komşu iller başta olmak üzere yüzme keyfi yaşamak isteyen yerli ve yabancı turistler yaz boyunca Samsun'un mavi bayraklı plajlarına akın etmektedir. Özellikle hafta sonlarında plajlarda artan yoğunluk sebebiyle vatandaşlarımızın gönül huzuru ile denize girmesi için Valiliğimiz başkanlığında kurulan 'Yüzme Suyu Komisyonu' bütün tedbirleri belirlemiştir. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili bütün kurum ve kuruluşlar bu çerçevede alınacak önlemleri sıkı bir şekilde takip etmektedir" dedi.