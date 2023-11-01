Konaklama, bakanlık denetimine giriyor

Mehtap HALICI

Türkiye’de turizm gelirleri ve gelen ziyaretçi sayıları artıyor. 2023 yılı 9 aylık turizm verileri değerlendirme toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründe nitelik ve incelik stratejisini uyguladıklarını belirtti. Ersoy, “Yıllardır kanunda yaptığımız değişikle artık bütün oteller belediye artı bakanlık belgeli olacak demiştik. Şu anda tüm otellerin bu geçiş süreci hızlı bir şekilde tamamlanıyor. 2024 yılı sonunda konaklama sektörünün tamamı bakanlık denetimine girecek” dedi.

Yılın ilk 9 ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artışla 40,2 milyondan 45,2 milyona yükseldiğini ve turizm gelirlerinin ise bu süreçte senenin aynı dönemine göre yüzde 20.1 artışla 42 milyar dolara çıktığını belirten Mehmet Nuri Ersoy, “Bu rakamın yıl sonunda 55.6 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Gecelik fiyat 100 dolara ulaşacak

Dokuz aylık dönemde Türkiye’de yapılan ortalama geceleme sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüşle 10,1’den 9,5’e gerilediğine işaret eden Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışında yerleşik yaşayan Türklerin toplam ziyaretçi sayısındaki payının düşmesi nedeniyle ortalama geceleme süresinde düşüş yaşandığını kaydetti.

Kişi başı gecelik harcamanın 2023'te geçen seneye göre yüzde 12.7 artışla 100 dolara ulaşmasının beklendiğini ifade eden Ersoy, 2023 yılının eylül ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,3 artarak 6 milyondan 6,5 milyona yükseldiğini ifade etti.

Ayasofya turistlere ücretli olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO'nun tavsiyesi üzerine Ayasofya Camii için yeni bir karar alındığını duyurdu. Mehmet Nuri Ersoy, "Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi'nde Unesco’nun tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi’nde ziyaret ve ibadet kalitesinin artırılmasının sağlanacağını ifade eden Ersoy, "Bu tarihten itibaren yabancı ziyaretçilere ücretli olacak. İbadetlerini yerine getirmek üzere gelen Türk vatandaşlarından ücret alınmayacak.

Ayasofya, restorasyon sırasında ne ibadete ne de ziyarete kapalı kalmayacak" açıklamasında bulundu. Bakan Ersoy ayrıca, yabancı turistlerin ziyaretleri için giriş kapısını değiştirdiklerini belirterek, Topkapı Sarayı'nın olduğu üst kottaki galeriyi hizmete aldıklarını ve gelen ziyaretçileri gezdirip çıkış kapısından çıkmalarını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

100 gün kuralını açıkladı

Turizm amaçlı konutların kiralanmasına ilişkin yasanın TBMM'den geçtiğini vurgulayan Bakan Ersoy, "Turizm amaçlı kiralama, 'Konutların en fazla 100 gün süreyle her türlü amaçla kiralanmasını ifade eder' maddesini açıklamak istiyorum. Yani konutlar tek seferde yüz gün ve daha kısa kiralanıyorsa Bakanlığımızdan belge almak kaydıyla kısa süreli kiraya verilebilir.

Yine izin belgesi başvurularında bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliğiyle alınan kararın ibrazı zorunludur. Rezidansların yönetim planında kısa süreli kiralamaya izin hükmü bulunuyorsa ve bu plan tapuya şerh edilmişse bu konutlar istisnadır" dedi.

İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aydın: Olumlu bir karar

Sektörde bazı otellerin daha düzgün bir hale getirilmesi, disipline alınması gerekiyor. Bakanlığın kontrolü altında olduğu zaman sürdürülebilir sertifikalarını da almaları gerekiyor otellerin. Bakanlık denetimde olduğu taktirde hem vergi hem de KDV tahsilatı kolaylaşacaktır. Bakanlığı bu yasa nezdinde destekliyorum. Burada Bakanlık, binaların çevresini ve her detayını düzeltmek, standart hale getirmek, daha kullanışlı ve insana saygılı hale getirmeyi amaçlıyor. Bu çalışma yeni değil, uzun zamandır gündemde olan bir konu. Bu sene içinde hayata geçirilmeye başlandı. Otellerin standartını koruması açısından olumlu bir karar olduğunu düşünüyorum