Kruvaziyer turizminin yıl sonu hedefi 1.5 milyon ziyaretçi
Kabotaj bayramı nedeniyle açıklamalarda bulunan Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “2023 yılının ilk 5 ayında ülkemiz limanlarına yanaşan kruvaziyer sayısının yüzde 43'lük artışla 279'a, karaya inen yolcu sayısının ise 300 bine ulaştığı bilgisini verdi.
Çavuşoğlu, yıl sonu hedefinin ise 1.5 milyon ziyaretçiye ulaşmak olduğunun altını çizdi.
Deniz turizmine yatırım şart
Türkiye’nin kruvaziyer turizminden çok fazla katma değer elde edebileceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Pandemi ile beraber sekteye uğrayan kruvaziyer turizminden yeniden pay almaya başladık. Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere özel sektörün de deniz turizmine yatırım yapması gerekiyor. Yatırımlarla birlikte ülkemizin rakiplerinden çok daha ön plana çıkacağını öngörüyoruz” dedi.