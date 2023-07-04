Kruvaziyer turizminin yıl sonu hedefi 1.5 milyon ziyaretçi

Çavuşoğlu, yıl sonu hedefinin ise 1.5 milyon ziyaretçiye ulaşmak olduğunun altını çizdi.

Deniz turizmine yatırım şart

Türkiye’nin kruvaziyer turizminden çok fazla katma değer elde edebileceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Pandemi ile beraber sekteye uğrayan kruvaziyer turizminden yeniden pay almaya başladık. Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere özel sektörün de deniz turizmine yatırım yapması gerekiyor. Yatırımlarla birlikte ülkemizin rakiplerinden çok daha ön plana çıkacağını öngörüyoruz” dedi.