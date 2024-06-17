Mastercard'dan kruvaziyer turizmi araştırması

Kruvaziyer şirketlerinin yolcularının farklı ihtiyaç ve tercihlerini proaktif bir şekilde ele almaları, konseptlerini belirlerken özel diyet gereksinimleri, kültürel hassasiyetleri de dahil etmeleri sektörün büyümesinde en önemli etkenler olarak öne çıkıyor.

Kuzey Amerika, en büyük kruvaziyer gemi pazarına sahip

Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin (CLIA) verilerinden yola çıkılarak oluşturulan araştırmaya göre 2023'te 31.5 milyon yolcuya ulaşan uluslararası kruvaziyer pazarının gelecek dönemde güçlü şekilde büyümeyi sürdürmesi ve sırasıyla 2024'te 36 milyon, 2025'te 37.3, 2026'da 38.5 ve 2027'de 39.5 milyon yolcuya ulaşması bekleniyor.

Kruvaziyer endüstrisinin küresel görünümü, bazı bölgelerin pazarda daha belirgin bir konuma sahip olduğu gösteriyor. Örneğin Kuzey Amerika yüzde 62'lik payıyla en büyük bölgesel kruvaziyer gemi pazarını oluşturuyor. Öte yandan kruvaziyer endüstrisinin son yıllarda giderek daha fazla Asya Pasifik bölgesine kaydığı görülüyor. Bölgedeki hükümetlerin turizm sektörünü desteklemesi pazarın büyümesine katkıda bulunuyor.

Yolcuların yüzde 85'i debit veya kredi kartı kullanıyor

Kruvaziyer yolcularının yüzde 85'i debit veya kredi kartı ile ödemeyi tercih ettiği görülüyor. Yolcuların çoğu temassız ödemeleri tercih ederken bu durum bir yolcu gemisinin yoğun ortamında önemli olan hızlı ve sorunsuz işlem arayışına yönelik artan bir eğilime işaret ediyor. Dijital ödemeler artarken, yolcuların kayda değer bir kısmı ise nakit ödemeyi tercih ediyor. Öte yandan toplam ödemeler içindeki yöntemleri sırasıyla e-cüzdan, QR kod ödemeleri ve mobil ödemeler şeklinde sıralanıyor. Özellikle işlem kolaylığı, kullanımı, harcamaları takip etme yeteneği ve artan akıllı telefon penetrasyonu bu ödeme yöntemlerinin kullanılmasına yönlendiriyor.